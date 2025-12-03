۷۴ قطعه زمین رایگان طرح جوانی جمعیت به متقاضیان شهر گهرو واگذار شد
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۴ قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر گهرو به متقاضیان سهفرزندی و چهارفرزندی مشمول واگذار شد.
به گزارش ایلنا، سید احسان حسینی اظهارداشت: این واگذاریها در راستای اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و کمک به تأمین مسکن خانوارهای دارای سه و چهار فرزند انجام شده است.
وی با اشاره به ترکیب قطعات واگذار شده افزود: از مجموع زمینهای تحویلی، ۲۱ قطعه به متقاضیان چهارفرزندی و ۵۳ قطعه به متقاضیان سهفرزندی اختصاص یافت.
حسینی مساحت هر پلاک را ۱۵۵.۸ متر مربع عنوان کرد و گفت: این قطعات در پهنه ای به وسعت ۸.۴ هکتار امروز به متقاضیان تحویل شد.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: طبق ضوابط، متقاضیان چهار فرزندی از پرداخت هزینههای آمادهسازی شامل اجرای جوی و جدول، آسفالت و سایر امور زیربنایی معاف هستند. اما متقاضیان سه فرزندی این هزینهها را طی ۸ سال و به صورت اقساط قرضالحسنه پرداخت میکنند که دو سال نخست، دوره تنفس در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: هدف از این اقدام، حمایت عملی دولت از خانوادههای پرجمعیت و فراهم سازی زمینه مناسب برای ازدیاد جمعیت و جلوگیری از پیری آن در استان می باشد.