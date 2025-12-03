خبرگزاری کار ایران
با بارش‌های اخیر؛

گورستان تاریخی دوره اشکانی در مهاباد نمایان شد

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد گفت: بارش‌های اخیر گورستان تاریخی دوره اشکانی را در یکی از مناطق این شهرستان نمایان کرد.

به گزارش ایلنا، واحد جولایی روز چهارشنبه در گفت و گویی   اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد بارش‌های اخیر موجب آشکار شدن بخشی از این گورستان شده و همین مسئله توجه حفاران غیرمجاز را جلب کرده بود.

وی با بیان اینکه برخی افراد متخلف اقدام به حفاری در این محوطه کرده‌اند، ادامه داد: این گورستان پیش‌تر شناسایی نشده و در فهرست آثار ملی ثبت نبود، به همین دلیل تحت پوشش گشت‌های دوره‌ای یگان حفاظت قرار نداشت.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد گفت: پس از اطلاع از وقوع حفاری‌های غیرمجاز، یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان با حضور در محل، بررسی‌های میدانی را انجام و ضمن مستندسازی، گودال‌های ایجاد شده توسط سودجویان به‌صورت اصولی پوشانده شد.

وی با اشاره به مشخصات این محوطه گفت: « گور با شیوه تدفین منحصر به فرد در این گورستان شناسایی شد که برای نخستین بار در مهاباد مشاهده می‌شود. این نوع گورستان پیش‌تر تنها در منطقه سردشت دیده شده است و مربوط به دوران پیش از اسلام است.

رییس اداره میراث فرهنگی مهاباد اضافه کرد: بازدیدی با حضور فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی، معاونت میراث فرهنگی، کارشناسان، نیروهای یگان شهرستان، بخشداری، دهیاری، شورای روستا و جمعی از جامعه محلی از محل حفاری‌های غیرمجاز انجام شد.

جولایی ابراز امیدواری کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعتبار لازم برای ساماندهی و حفاظت نهایی این محوطه تأمین شده و اقدامات بعدی آغاز شود.

وی از اهالی روستاهای شهرستان خواست در صورت مشاهده حفاری‌های غیرمجاز، سریعاً با شماره ۰۴۴۴۲۲۳۳۴۹۰ با یگان حفاظت میراث فرهنگی مهاباد تماس بگیرند.

