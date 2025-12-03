خبرگزاری کار ایران
دستگیری سه شکارچی متخلف پرندگان در شادگان

کد خبر : 1722466
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان از شناسایی و دستگیری سه متخلف شکار غیرمجاز پرندگان وحشی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدحسن فقیه بیان داشت: طی گشت مشترک یگان حفاظت محیط زیست و مأموران نیروی انتظامی در روستای عگله، یک خودرو تیبا با سه سرنشین متخلف شناسایی و متوقف و در بازرسی از خودرو، تعداد ۱۷ قطعه چنگر معمولی و یک قطعه حواصیل خاکستری که به صورت غیرمجاز شکار شده بودند، کشف و ضبط شد.  

وی افزود: در این عملیات همچنین ۴ قبضه اسلحه شکاری شامل ۲ قبضه تک‌لول و ۲ قبضه دولول به همراه چندین تیر فشنگ ساچمه‌ای از متخلفین کشف و توقیف شد. پ

به گفته فقیه؛ برای افراد دستگیر شده صورتجلسه تخلف تنظیم و به دستور قاضی کشیک بازداشت و خودرو آنان نیز به پارکینگ منتقل شدند.  

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان تأکید کرد: یگان حفاظت این اداره با گشت‌های مداوم و همکاری نیرو‌های انتظامی و همیاران محیط زیست، تمام تلاش خود را در راستای جلوگیری از تخلفات شکار و صید در مناطق استحفاظی شهرستان به کار بسته است.

وی همچنین از حمایت‌های دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین قدردانی کرد.

انتهای پیام/
