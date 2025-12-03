به‌ گزارش ایلنا، علیرضا اسکندری امروز ۱۲ آذر در آیین آغاز به کار نخستین کنگره ملی نگهداری و تعمیرات ابنیه و تاسیسات شهری بر اهمیت تلفیق این حوزه با تاب‌آوری شهری تأکید کرد و افزود: تجربه حوادث ماه‌های اخیر، لزوم تقویت این رویکرد را دوچندان کرده است.

عضو شورای شهر شیراز با یادآوری آخرین نشست تخصصی نگهداری و تعمیرات که ۱۱ سال پیش در شیراز برگزار شد، به هم‌زمانی آن رویداد با رونمایی از مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و هشدار شهردار شیراز درباره اهمیت نگهداشت شهری را به‌جا دانست.

وی واژه نگهداری را مقدم بر تعمیرات دانست و تأکید کرد: در ادبیات فنی جهان، این موضوع امری بدیهی است و عقل سلیم نیز ضرورت نگهداری پیشگیرانه را تأیید می‌کند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر با اشاره به نمونه‌های شهری، مانند نیاز به تعمیرات یک تقاطع غیرهمسطح در شیراز، توضیح داد: هرگونه توقف در بهره‌برداری می‌تواند به ترافیک و نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.

وی همچنین به ضرورت آمادگی زیرساخت‌های شهری در برابر بحران‌ها پرداخت و رویدادهای شش‌ماه اخیر و حمله پهپادی رژیم صهیونیستی را نمونه‌هایی دانست که اهمیت تلفیق نگهداری با تاب‌آوری شهری را برجسته کرده‌اند.

اسکندری خطاب به نهادهای فنی و حاکمیتی حاضر در جلسه، از سازمان نظام مهندسی، اداره‌کل راه و شهرسازی و مجموعه شهرداری خواست توجه ویژه‌تری به این حوزه داشته باشند.

وی با اشاره به نبود اسناد مکتوب جامع در کشور، پیشنهاد داد اساتید دانشگاه و پژوهشگران، آیین‌نامه‌های معتبر بین‌المللی مانند اسناد کال‌ترنس را ترجمه و بومی‌سازی کرده و در اختیار مهندسان و تصمیم‌گیران قرار دهند. هرچند مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را تنها سند موجود در این حوزه دانست، اما تأکید کرد که این سند قدمی کوچک و ناکافی است.

اسکندری در بخش دیگری از سخنانش، نبود فهرست‌بهای منظم برای حوزه نگهداری را یکی از خلأهای جدی کشور عنوان کرد و پیشنهاد داد این موضوع در مجمع معاونان فنی و عمرانی کلان‌شهرها بررسی و پس از جمع‌بندی، از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به شهرداری‌ها ابلاغ شود.

عضو شورای شهر شیراز افزود: وضعیت در حوزه تأسیسات شهری از سازه‌های عمرانی نیز وخیم‌تر است و اسناد مکتوب مشخصی در این زمینه وجود ندارد.

اسکندری سپس به دومین پیشنهاد خود اشاره کرد و ایجاد پیوست نگهداری و تعمیرات برای پروژه‌های بزرگ شهری را ضروری دانست.

وی تأکید کرد: این پیوست باید مبتنی بر نقشه‌های چون‌ساخت بوده و هم‌زمان با تحویل موقت پروژه به‌عنوان یک سند رسمی ارائه شود، زیرا مهندس ناظر کارگاهی از جزئیات پروژه آگاهی دقیق‌تری دارد و می‌تواند اطلاعات کلیدی را ثبت کند.

عضو شورای شهر شیراز اعلام کرد: این موضوع با حمایت اعضای شورای شهر، در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز پیگیری و تصویب خواهد شد و از معاونان فنی و عمرانی کلان‌شهرها نیز خواست که آن را در دستور کار خود قرار دهند.

