ترافیک پرحجم و روان در هراز و سوادکوه
رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک روان در هراز و سوادکوه خبر داد و اعلام کرد: محدودیت‌های ترافیکی به دلیل بارش‌های پیش‌بینی‌شده از بعدازظهر اعمال خواهد شد.

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه استان مازندران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: وضعیت ترافیک در محورهای هراز و سوادکوه در حال حاضر پرحجم اما روان است و مشکلی در جریان حرکت خودروها مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: با این حال، با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و بارش‌های مستمر در برخی از محورهای استان، تصمیماتی برای اعمال محدودیت‌های ترافیکی بعد از ظهر اتخاذ خواهد شد.

عبادی همچنین تاکید کرد: رانندگان در این شرایط باید احتیاط لازم را داشته و از تجهیزات ایمنی نظیر زنجیرچرخ استفاده کنند.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس‌راه استان به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره تلفن‌های ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۲۰ آماده ارائه آخرین اطلاعات وضعیت راه‌ها و پاسخگویی به هم‌وطنان است.

