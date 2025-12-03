ترافیک پرحجم و روان در هراز و سوادکوه

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه استان مازندران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: وضعیت ترافیک در محورهای هراز و سوادکوه در حال حاضر پرحجم اما روان است و مشکلی در جریان حرکت خودروها مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: با این حال، با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و بارش‌های مستمر در برخی از محورهای استان، تصمیماتی برای اعمال محدودیت‌های ترافیکی بعد از ظهر اتخاذ خواهد شد.

عبادی همچنین تاکید کرد: رانندگان در این شرایط باید احتیاط لازم را داشته و از تجهیزات ایمنی نظیر زنجیرچرخ استفاده کنند.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس‌راه استان به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره تلفن‌های ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۲۰ آماده ارائه آخرین اطلاعات وضعیت راه‌ها و پاسخگویی به هم‌وطنان است.

انتهای پیام/