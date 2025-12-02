خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس علوم پزشکی استان خبر داد:

مرگ 3 نفر در سملقان خراسان شمالی بر اثر گازگرفتگی با مونوکسیدکربن

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی از وقوع حادثه گازگرفتگی در این استان خبر داد و گفت: گاز مونوکسید کربن در قاضی شهرستان سملقان 3 نفر شامل 2 زن و یک مرد را به کام مرگ کشاند.

به گزلش ایلنا، تقی رحمتی به زمان وقوع حادثه گازگرفتگی اشاره کرده و افزود: این حادثه‌ در یک مهمانسرا در قاضی شهرستان سملقان رخ داد که به مرگ 3 نفر منجر شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که استفاده ناصحیح از وسایل گرمایشی علت اصلی این حادثه بوده است.

وی ادامه داد: گاز مونوکسیدکربن که به «قاتل خاموش» شهرت دارد. این ماده گازی بی‌رنگ و بی‌بو است و در اثر سوخت ناقص وسایل گرمایشی مانند بخاری‌های نفتی، گازی یا حتی شومینه‌ها تولید می‌شود. این گاز به دلیل نداشتن بو و رنگ، به راحتی قابل تشخیص نیست.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی اظهار داشت: گاز مونوکسیدکربن در صورت تجمع در فضای بسته می‌تواند در مدت کوتاهی موجب سردرد، سرگیجه، تهوع، کاهش سطح هوشیاری و در نهایت مرگ شود. 

انتهای پیام/
