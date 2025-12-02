مرگ یک نوجوان 15 ساله در قم بر اثر واژگونی پراید

به گزارش ایلنا، تیم‌های عملیاتی پس از رسیدن به صحنه، فوت یک نوجوان حدود 15 ساله را تأیید کردند که در دم جان خود را از دست داد بود. همچنین یک مصدوم بدحال که آقایی حدود 20 ساله بود، پس از انجام عملیات احیای قلبی - ریوی در محل حادثه، به بیمارستان شهدا منتقل شد.

انتهای پیام/