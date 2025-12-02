خبرگزاری کار ایران
مرگ یک نوجوان 15 ساله در قم بر اثر واژگونی پراید

مصدوم حادثه به بیمارستان منتقل شد

روابط‌عمومی اورژانس ۱۱۵ قم اعلام کرد: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور قم به جعفریه، یک نوجوان 15 ساله جان خود را از دست داد. این حادثه رانندگی عصر امروز به مرکز پیام اورژانس قم اعلام شد و بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

به گزارش ایلنا، تیم‌های عملیاتی پس از رسیدن به صحنه، فوت یک نوجوان حدود 15 ساله را تأیید کردند که در دم جان خود را از دست داد بود. همچنین یک مصدوم بدحال که آقایی حدود 20 ساله بود، پس از انجام عملیات احیای قلبی - ریوی در محل حادثه، به بیمارستان شهدا منتقل شد.

