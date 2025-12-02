مدارس شهرستانهای بناب، آذرشهر و عجبشیر روز چهارشنبه غیرحضوری است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: با توجه به تداوم آلودگی هوا روز چهارشنبه در شهرستانهای بناب، آذرشهر و عجبشیر، مراکز پیش دبستانی، تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، ظفر محمدی با اشاره به مصوبات جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان افزود: روز چهارشنبه فعالیت مدارس به غیر از شهرستان های فوق، در سایر شهرها به صورت حضوری خواهد بود.
وی گفت: فعالیت دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به رویه عادی دایر خواهد بود.
معاون استاندار تاکید کرد: ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانههای آلاینده در حاشیه شهرهای آلوده ذکر شده تداوم داشته باشد.
محمدی به مردم شریف استان توصیه کرد در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.
امروز هم مدارس شهرستان های بناب، آذرشهر، عجبشیر و اسکو به صورت مجازی برگزار شد.