شیراز پایگاه امن میزبانی رویدادهای جهانی فرهنگ و هنر است

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری شامگاه امروز 11 آذرماه در اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز با بیان اینکه این موفقیت محصول دیپلماسی فرهنگی، روح مدارا و میراث تمدنی مردمان این خطه است،ابراز امیدواری کرد:حضور مهمانان خارجی، هنرمندان و دیپلمات‌ها در این جشنواره تجربه‌ای از معنا، همدلی، هنر و آشنایی عمیق‌تر با فرهنگ شیراز رقم زده باشد.

وی با خیرمقدم به مهمانان عالی‌رتبه از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی پاکستان، مقامات فرهنگی کشورهای مختلف، هنرمندان، معاونان وزارت فرهنگ و دیپلمات‌ها، حضور آنان در شیراز را افتخاری بزرگ برای این استان دانست.

امیری ادامه داد:جهان‌شهر شیراز در بزرگ‌ترین رویداد سینمایی ایران میزبان چهره‌هایی بود که از نقاط مختلف دنیا گردهم آمدند و این شهر بار دیگر نقش تاریخی خود را در گشودن دروازه شناخت تمدن ایران اسلامی تثبیت کرد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه نام شیراز در ذهن جهانیان با تمدن، هنر و معنویت گره خورده است، افزود: این شهر با حکمت سعدی، عرفان حافظ و فلسفه ملاصدرا از دیرباز مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و میزبان اندیشه و خردورزی بوده است.

وی تأکید کرد: حضور گسترده نوادگان پیامبر اسلام در شیراز، چهره‌ای معنوی و آرامش‌بخش به شهر بخشیده و آن را به پناهگاهی برای جویندگان حقیقت تبدیل کرده است.

امیری با بیان اینکه سینمای ایران بدون پیوند با شعر تعریف‌شدنی نیست، توضیح داد: از همین رو سینمای شاعرانه در چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر جایگاهی کلیدی داشت؛ جشنواره‌ای که در شهری برگزار شد که شعر نه فقط میراث، بلکه جلوه‌ای زنده از فرهنگ مردم آن است.

استاندار فارس شیراز را شهری دانست که تصویر و معنا در آن، همچون شعر و حکمت، از سرچشمه‌ای واحد جان می‌گیرند.

وی همچنین از ابتکار دبیرخانه جشنواره در برگزاری بخش زیتون شکسته قدردانی کرد و این بخش را بیانگر ندای بیداری انسان در جهان پرآشوب دانست؛ بخشی که یادآور می‌شود صلح یک اراده تمدنی است و هنر بیش از هر زبان دیگری توان رساندن پیام آن را دارد.

استاندار فارس دیپلماسی فرهنگی را عنصر کلیدی قدرت نرم استان و کشور خواند و اظهار کرد : روح مدارای مردم شیراز از سده‌ها پیش در مسیر راهبردی خلیج فارس بالیده است.

او افزود که نمی‌توان ملت‌هایی با ریشه‌های عمیق فرهنگی را از گفت‌وگو با جهان بازداشت و فرهنگ‌های باشکوه را در انزوا نگاه داشت.

به گفته امیری، میزبانی ایران و شیراز از این رویداد بین‌المللی هنری نشان داد که باید در سطح منطقه و جهان محور گفت‌وگوهای صلح، تعاملات فرهنگی و همکاری‌های تمدنی باشیم.

امیری سپس خطاب به هنرمندان، مقامات و مهمانان خارجی ابراز امیدواری کرد که حضور آنان در شیراز تجربه‌ای از معنا، همدلی، هنر و آشنایی با فرهنگی باشد که همواره جهان را به صلح، آزادی و کرامت انسانی فرا می‌خواند.

استاندار فارس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تلاش گسترده دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان سینمایی، دبیر جشنواره، همکاران استانداری، معاونان استاندار به‌ویژه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، مسئولان شهرداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیران کل فرهنگی به‌ویژه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای دبیرخانه جشنواره و همه نیروهای پشت‌صحنه که در تدارک این رویداد تلاش فراوان کردند قدردانی کرد.

