به گزارش ایلنا، سید روح‌الله حسینی شامگاه امروز ۱۱ آذرماه در اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز تأکید کرد: در روزهای جشنواره، مهمانان، هنرمندان، داوران و مردم با شور و گرمای خاص شیراز، فضایی متفاوت و خاطره‌انگیز رقم زدند و این جشنواره جلوه‌ای از زنده بودن فرهنگ و هنر ایران را به نمایش گذاشت.

حسینی با اشاره به اینکه معمولاً در پایان هر جشنواره انتظار می‌رود گزارشی دقیق از روند اجرا، آمارها و جزئیات ارائه شود، توضیح داد: با وجود اهمیت ارقام، آنچه برای او برجسته‌تر بوده، احساسی است که در جریان این چند روز تجربه شده است.

به گفته وی، بسیاری از هنرمندان در طول زندگی خود ده‌ها فیلم ساخته یا صدها شعر سروده‌اند اما شاید تنها یک اثرشان در خاطر مردم مانده است و این نشان می‌دهد آنچه ماندگار می‌شود، حس و تجربه‌ای است که هنر در دل مخاطب ایجاد می‌کند.

او افزود: زمان برگزاری جشنواره محدود بود اما همراهانی داشت که خالصانه تلاش کردند. فیلم‌هایی اکران شد که شاید پرزرق‌وبرق نبودند اما تماشای آن‌ها حس خوبی به مخاطب می‌داد. داورانی حضور داشتند که همواره با لبخند کار را پیش بردند و مهمانانی که با حوصله به سخنان یکدیگر گوش می‌سپردند.

حسینی همچنین از سخاوت میزبانان محلی گفت که با گرمی و مهمان‌نوازی خود تصویری روشن از شیراز ارائه دادند.

دبیر چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر بیان کرد:در این رویداد، تاریخ شیراز از هزاره‌ها تا برگ‌های پاییزی این روزها در کنار هنر سینما معنا پیدا کرد و روشن شد که چقدر مردم این شهر و ایران، پرشور، زنده و مهربان‌اند.

او گفت: پایان جشنواره برای او با آرامش خاطر همراه است؛ چرا که باور دارد اگر هنر اول، یعنی سینما، نبود نمی‌شد چنین جمعی را در مدت زمان کوتاه گرد آورد و لحظه‌های شاد و انسانی این‌چنین خلق کرد.

حسینی اظهار داشت: هرچند گزارش‌های رسمی اهمیت دارند، اما جشنواره فیلم فجر شیراز امسال بیش از هر چیز، تجربه‌ای انسانی بود؛ تجربه‌ای که نشان داد هنر چگونه می‌تواند دل‌ها را به هم نزدیک کند و لحظه‌هایی خلق کند که در خاطر مردم باقی بماند.

