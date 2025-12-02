قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۲۵ هزار تومان و هر دلار ۱۱۷ هزار و ۵۵۰ تومان و هر یورو ۱۳۶ هزار و ۹۷۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

