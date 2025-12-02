قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت۱۲ میلیون و ۲۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۲۵ هزار تومان و هر دلار ۱۱۷ هزار و ۵۵۰ تومان و هر یورو ۱۳۶ هزار و ۹۷۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.