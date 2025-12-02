خبرگزاری کار ایران
برخورد سمند با پراید جان سه نفر را در گیلان گرفت

رئیس پلیس راه استان گیلان از برخورد سواری سمند با سواری پراید در جاده قدیم رستم آباد به رودبار و از دست رفتن جان ۳ نفر خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه استان گیلان اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در جاده قدیم رستم آباد به رودبار بلافاصله ماموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری سمند که از مسیر رودبار به رستم آباد در حال تردد بوده در    محدوده زیدار  با یک دستگاه سواری پراید که در مسیر خود  در حرکت بوده به صورت شاخ به شاخ  برخورده کرده است.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به اینکه در این تصادف ۵ نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند، تصریح کرد: متاسفانه ۳ نفر از سرنشینان پراید که شامل یک آقای ۶۶ساله و دو خانم ۵۶ و ۵۷ساله بودند به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

این مقام انتظامی اذعان داشت: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را تجاوز به چپ از سوی راننده سواری سمند اعلام کرده‌اند.

سرهنگ صفاری در پایان با اشاره به اینکه برابر ماده ۱۲۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موظف هستند در راه‌های دارای خط ممتد همواره از بخش راست حرکت کنند و حق عبور از روی آن را ندارند و تاکید داشت: رعایت دقیق قوانین و پرهیز از انجام هرگونه تخلف حادثه ساز می‌تواند تاثیر به سزایی در جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخ و ناگواری شود.

