استفاده از اتوبوس و مترو در شیراز در روز ۲۶ آذر رایگان شد

به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر در نشست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، از اجرای طرح استفاده رایگان از تمامی خطوط اتوبوس‌های واحد و مترو در روز ۲۶ آذرماه، هم‌زمان با روز ملی حمل‌ونقل، خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ بهره‌گیری از ناوگان عمومی، کاهش چشمگیر ترافیک شهری و کاهش آلودگی هوا طراحی و اجرا خواهد شد.

وی در تشریح جزئیات این طرح افزود: شهرداری شیراز با همکاری شورای اسلامی شهر، در اقدامی نمادین و تشویقی، هزینه سفر با تمامی وسایل نقلیه عمومی تحت مدیریت خود را در این روز خاص حذف می‌کند و این حرکت نه‌تنها قدردانی از شهروندانی است که همواره از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، بلکه فرصتی استثنایی برای تجربه‌ای آسان و بدون دغدغه برای سایر شهروندان، به‌ویژه دارندگان خودروهای شخصی، فراهم می‌آورد.

فرخ‌زاده با تقدیر از همراهی شهردار و شورای اسلامی شهر شیراز در تصویب و پشتیبانی از این طرح تصریح کرد: پیام اصلی این طرح، افزایش آگاهی عمومی درباره تأثیر مستقیم انتخاب‌های سفر روزمره بر سلامت شهر و هوای پاک است.

معاون شهردار شیراز اظهار کرد: هدف نهایی، تبدیل این تجربه به عادتی پایدار در راستای کاهش وابستگی به خودروهای تک‌سرنشین و حرکت به سمت شهری با ترافیک روان‌تر و هوایی سالم‌تر است.