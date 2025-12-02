کلاهبردار ۸۰ میلیاردی با بیش از ۱۰ محکومیت قضایی در بابلسر دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از دستگیری یک متهم کلاهبردار متواری با از ۸۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و بیش از مورد محکومیت قضایی در آن شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اکبر درویشی با اعلام این خبر بیان داشت: این متهم با صدور چکهای بلامحل از شهروندان اقدام به کلاهبرداری میکرد که پس از افزایش شکایات و مراجعه متعدد شهروندان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس اجرائیات شهرستان قرار گرفت
وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق مخفیگاه متهم را شناسایی و با حضور به موقع در محل، وی را دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر با توصیه به افزایش هوشیاری شهروندان گفت: از مردم عزیز درخواست میشود در مبادلات مالی وضعیت حساب و اعتبار صادرکننده چک را حتماً بررسی کرده و از پذیرش چکهای بدون استعلام خودداری کنند.