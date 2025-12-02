خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کلاهبردار ۸۰ میلیاردی با بیش از ۱۰ محکومیت قضایی در بابلسر دستگیر شد

کلاهبردار ۸۰ میلیاردی با بیش از ۱۰ محکومیت قضایی در بابلسر دستگیر شد
کد خبر : 1722066
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از دستگیری یک متهم کلاهبردار متواری با از ۸۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و بیش از مورد محکومیت قضایی در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اکبر درویشی با اعلام این خبر بیان داشت: این متهم با صدور چک‌های بلامحل از شهروندان اقدام به کلاهبرداری می‌کرد که پس از افزایش شکایات و مراجعه متعدد شهروندان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس اجرائیات شهرستان قرار گرفت

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق مخفیگاه متهم را شناسایی و با حضور به موقع در محل، وی را دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر با توصیه به افزایش هوشیاری شهروندان گفت: از مردم عزیز درخواست می‌شود در مبادلات مالی وضعیت حساب و اعتبار صادرکننده چک را حتماً بررسی کرده و از پذیرش چک‌های بدون استعلام خودداری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی