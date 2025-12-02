خبرگزاری کار ایران
به مدت ۲ روز انجام می شود؛

برگزاری رزمایش منطقه‌ای وزارت نیرو با مرکزیت فارس

کد خبر : 1722047
رزمایش تمرینی، آموزشی و عملیاتی منطقه‌ای وزارت نیرو (صنعت آب و برق) در منطقه مرکزی جنوب کشور، به میزبانی استان فارس، در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، رزمایش تمرینی، آموزشی و عملیاتی صنعت آب و برق در منطقه مرکزی جنوب کشور، با حضور شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از پنج استان به مرکزیت فارس از امروز در شیراز آغاز می‌شود و به مدت ۲ روز ادامه‌دارد.

این رزمایش، با حضور مسئولان ارشد ملی و  استانی و تیم‌های عملیاتی شرکت‌های تابعه صنعت آب و برق استان‌های اصفهان، یزد، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، با محوریت استان فارس و با استقرار در سایت پیش‌بینی شده، طی آئینی در شیراز آغاز خواهد شد.

‌رزمایش تمرینی عملیاتی منطقه‌ای وزارت نیرو، با مشارکت شرکت‌های آب و برق  استان فارس، در راستای اجرای برنامه ملی آمادگی و پاسخ به مصوبات شورای عالی مدیریت بحران کشور و با حضور استان‌های معین شامل اصفهان، یزد، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، در دستور کار قرار‌گرفته است.‌

این رزمایش تمرینی، آموزشی و عملیاتی، فرصتی ارزشمند برای تقویت انسجام بخشی صنعت آب و برق و ارتقای سطح آمادگی در برابر شرایط اضطراری است.

‌این‌رویداد، با حضور مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو و مدیران عامل شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق فارس و شیراز عصر امروز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه آغاز خواهد شد و تا بعدازظهر چهارشنبه ۱۲ آذرماه، ادامه‌ دارد.

