کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش خواهان اجرای مصوبات کمیسیون کارگری شدند

به گزارش ایلنا از خوزستان، این کارگران که امروز سه‌شنبه چهارمین تجمع صنفی خود را برگزار کردند و بخشی از مطالبات شان را به‌صورت دست‌نوشته در محل تجمع همراه داشتند، اعلام کردند که در صورت دریافت تضمین برای اجرای مصوبات و رسیدگی به مشکلاتشان، آماده توقف اعتراض‌ها هستند تا روند تولید شرکت دچار اختلال نشود.

در همین خصوص، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به پیگیری وضعیت این کارگران، گفت: مصوبات کمیسیون کارگری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش در خصوص خواسته‌های کارگران شرکت قند خاورمیانه به تصویب رسیده است.

تعدادی از این کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا خواستار اجرای کامل این مصوبات و رفع دغدغه‌های صنفی خود در اسرع وقت شدند.

