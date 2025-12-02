خبرگزاری کار ایران
برای چهارمین روز پیاپی؛

کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش خواهان اجرای مصوبات کمیسیون کارگری شدند

کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش خواهان اجرای مصوبات کمیسیون کارگری شدند
کارگران معترض شرکت قند خاورمیانه شوش در چهارمین روز تجمع صنفی خود، بر لزوم اجرای خواسته‌های قانونی‌شان و مصوبات کمیسیون کارگری تأکید کردند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، این کارگران که امروز سه‌شنبه چهارمین تجمع صنفی خود را برگزار کردند و بخشی از مطالبات شان را به‌صورت دست‌نوشته در محل تجمع همراه داشتند، اعلام کردند که در صورت دریافت تضمین برای اجرای مصوبات و رسیدگی به مشکلاتشان، آماده توقف اعتراض‌ها هستند تا روند تولید شرکت دچار اختلال نشود.

در همین خصوص، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به پیگیری وضعیت این کارگران، گفت: مصوبات کمیسیون کارگری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش در خصوص خواسته‌های کارگران شرکت قند خاورمیانه به تصویب رسیده است.

تعدادی از این کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا خواستار اجرای کامل این مصوبات و رفع دغدغه‌های صنفی خود در اسرع وقت شدند.

 

