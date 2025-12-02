کیفرخواست متهمان پرونده شهادت قاضی احسان باقری صادر شد

به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر افزود: شهید تلاش کردند که مقاومت کند و مهاجمان ایشان را از خودرو پیاده کرده و مورد ضرب و جرح قرار دادند و با سلاح سرد چاقو جا‌های مختلف بدن ایشان را مورد اصابت قرار دادند. مهاجمان بلافاصله فرد را رها کرده و از صحنه فرار کردند که شهید در همان محل به شهادت رسید.

وی ادامه داد: در بررسی بازسازی صحنه جرم و بررسی‌هایی که به عمل آمد دستورات لازم برای انتقال پیکر صادر شد. مشخص شد که متهمان پس از فرار از شیراز وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شده بودند. هویت دقیق متهمان با همکاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و نیرو‌های فراجا شناسایی شد و معلوم شد که متهم ردیف اول دارای پرونده مفتوح در نزد همین شهید بوده که همان روز قرار بوده وقت رسیدگی داشته باشد؛ یعنی روز ششم خرداد سال ۱۴۰۴ وقت رسیدگی داشته است.

جهانگیر ادامه داد: با توجه به متواری بودن مهاجمان اخباری رسید که متهم ردیف اول در منزل پدری خود مستقر است که بلافاصله مأموران به محل اعزام شده و متهمان که قصد درگیری با مأموران داشتند با شلیک نیرو‌های انتظامی مجروح و هردوشان زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

وی اضافه کرد: بعد از اینکه فرایند‌های درمانی روی آنها صورت گرفت و از بیمارستان مرخص شدند به زندان منتقل شدند. هر دو فرد به اتهام و مشارکت در قتل عمد تفهیم اتهام شدند و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شد. هر دو متهم اقرار به قتل کردند و بازسازی صحنه قتل با حضور متهمین صورت گرفت. پس از اخذ آخرین دفاع از متهمین، پرونده منتهی به صدور قرار نهایی شد و هر دو متهم به اتهام قتل عمدی مرحوم احسان باقری و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عملی برایشان قرار جلب به دادرسی صادر شد.

جهانگیر بیان کرد: برای متهمین دیگری که در اتهامات مساعدت در فراری دادن متهمان و خلاصی دادن آنها شرکت داشته بودند هم قرار متناسب صادر شده است. برای هر دو متهمین کیفرخواست مستقل صادر و به دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شده است. پرونده در حال حاضر به دادگاه کیفری یک قرار ارجاع شده که انشاالله در کوتاه‌ترین زمان ممکن منجر به صدور احکام مقتضی خواهد شد و اطلاع‌رسانی لازم در رابطه با این پرونده صورت خواهد گرفت.

