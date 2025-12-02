پهلوگیری روزانه پنج فروند کشتی نهاده دامی در بندر امیرآباد
پنج فروند کشتی حامل نهادههای دامی روزانه در بندر امیرآباد پهلوگیری میکند.
به گزارش ایلنا، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با اشاره به اینکه روزانه ۱۲ هزارتن انواع نهاده دامی از بندرامیرآباد به نقاط مختلف کشور عرضه میشود گفت: در هشت ماه نخست امسال بیش از یک میلیون و پانصد هزار تن انواع نهاده دامی از بندر امیرآباد توزیع شده است.
محمدعلی موسی پور با بیان اینکه هم اکنون ۴۵۰ هزار تن انواع نهاده دامی در سیلو و انبارهای بندرامیرآباد وجود دارد افزود: در بارگیری و تخلیه کالاهای اساسی در بندر هیچ مانعی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: تسریع در بارگیری و تخلیه بندرامیرآباد در حوزه نهادههای دامی، کاهش قیمت در پرورش دام و ثبات قیمت در انواع فرآوردههای دامی را بهمراه خواهد داشت.
سرپرست جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه پشتیبانی امور دام متولی توزیع نهادههای دامی هست گفت: ۱۰۴ هزارتن ذرت برای پرورش دهندگان طیور، ده هزارتن جو برای دامهای سبک و ۱۸ هزار تن جو برای پرورش دهندگان دامهای سنگین در سامانه بازارگاه بارگذاری شده است.
اسدالله تیموری افزود: پشتیبانی امور دام علاوه بر جو، ذرت و گندم برای کوتاه کردن دست دلالان تا هفته آینده برای آرامش دربازار نهادههای دامی کنجاله سویا را تامین و در سامانه بازارگاه بارگذاری میکند.