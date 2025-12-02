بوکان آلوده ترین شهر آذربایجان غربی/هوای ارومیه، مهاباد و پیرانشهر ناسالم است
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: امروز شاخص لحظهای کیفیت هوا در شهرستان بوکان، ۲۲۲ و بسیار ناسالم و شاخص ۲۴ ساعته نیز ۱۰۲ و ناسالم برای گروههای حساس اعلام شده است.
به گزارش ایلنا، سعید موسوی با اشاره به پایش کیفیت هوای شهرهای استان افزود: شاخص لحظهای کیفیت هوا در ارومیه، امروز سه شنبه ۱۱آذر، ۱۱۷ و ناسالم برای گروههای حساس بوده و شاخص ۲۴ ساعته نیز ۱۴۵ را نشان میدهد.
وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا بر اساس پایش ساعت ۸ صبح امروز در خوی ۹۰(قابل قبول) است که این شاخص در ۲۴ ساعته عدد ۱۰۰ را نشان میدهد.
موسوی با بیان اینکه کیفیت فعلی هوای پیرانشهر نیز برای گروههای حساس ناسالم است، گفت: مهاباد نیز در شاخص ۲۴ ساعته، ۱۳۶ و ناسالم برای گروههای حساس اعلام شده است.
معاون محیطزیست انسانی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، گفت: کنترل صنایع آلاینده، ارتقای فناوریهای تولیدی و توسعه انرژیهای پاک از مهمترین ضرورتهای پیشروست.