رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:
وضعیت منابع آب استان قزوین به مرحله هشدار رسید/تأمین گندم و محصولات اساسی تحت تاثیر آب
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: وضعیت منابع آب استان قزوین به مرحله هشدار رسیده و ادامه این روند میتواند تأمین گندم و محصولات اساسی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، در جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان با تأکید بر نقش حیاتی کشاورزی در معیشت مردم و امنیت غذایی، خواستار پرداخت سریع خسارتها و احیای ردیف بودجه خشکسالی شد.
فرامرز حریریمقدم با اشاره به سهم قابل توجه بخش کشاورزی در اشتغال و تولید استان، گفت: وضعیت منابع آب به مرحله هشدار رسیده و ادامه این روند میتواند تأمین گندم و محصولات اساسی را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به اهمیت بیمه کشاورزی افزود: اطلاعرسانی عمومی باید تقویت شود تا کشاورزان با ضرورت بیمه و مزایای آن آشنا شوند.
وی پیشنهاد کرد با همکاری رسانهها و صداوسیما، اطلاعرسانی گستردهتر انجام شود.
حریریمقدم همچنین خواستار احیای ردیف اعتباری خشکسالی شد تا امکان خرید تجهیزات، اجرای طرحهای انتقال آب و افزایش راندمان آبیاری فراهم شود.
این مسئول در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف، بر ضرورت برگزاری جلسات کارشناسی مستمر برای کاهش خسارتها و حمایت از تولید تأکید کرد.