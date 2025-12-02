به گزارش ایلنا از رشت، جلسه بررسی آخرین وضعیت احداث سدهای پلرود و شفارود با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، جمعی از مدیران ارشد وزارت نیرو و مجریان طرح‌های مربوطه برگزار شد.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این نشست با تأکید بر اینکه تکمیل پروژه‌های آبی جزو اولویت‌های اصلی استان است، اظهار کرد: سدهای پلرود و شفارود از پروژه‌های راهبردی گیلان هستند و بهره‌برداری از آن‌ها تأثیر مستقیم در امنیت آبی، توسعه کشاورزی و بهبود وضعیت زیست‌محیطی استان خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه روند اجرای این دو طرح باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود، گفت: تأخیر در تکمیل این سدها می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای استان ایجاد کند؛ لذا لازم است مجموعه عوامل اجرایی، پیمانکار و دستگاه‌های ملی با هم‌افزایی کامل، موانع را برطرف و پروژه را از وضعیت انتظار خارج کنند.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم تأمین اعتبارات لازم در راستای تکمیل سد پلرود و شفارود بیان کرد: استان آمادگی دارد تمامی ظرفیت‌های حقوقی و اجرایی خود را برای تسهیل امور و جذب اعتبارات جدید به کار گیرد، لذا از وزارت نیرو نیز انتظار داریم روند تخصیص اعتبارات با سرعت بیشتری پیگیری شود.

حق‌‌شناس با بیان اینکه این دو سد به‌طور مستقیم در رفاه و معیشت مردم نقش‌آفرین خواهند بود، تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات آب شرب شرق و غرب استان با بهره‌برداری از پلرود و شفارود برطرف می‌شود و مدیریت منابع آبی گیلان وارد مرحله‌ای پایدارتر خواهد شد.

وی ایجاد نظم در برنامه‌ریزی و ارائه گزارش‌های منظم از سوی مجریان طرح را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: به‌منظور جلوگیری از هرگونه تأخیر جدید باید گزارش پیشرفت‌های این ۲ پروژه به‌صورت ماهانه ارائه شود تا مسیر تکمیل پروژه‌ها شفاف و قابل پیگیری باشد.

