مدیرعامل مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران:
ششمین نمایشگاه لیزر، فوتونیک و کوانتوم ۲۲ تا ۲۵ دی در تهران برگزار میشود / ایران به جمع بازیگران اصلی فناوری لیزر در منطقه نزدیک میشود
مدیرعامل مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران از برگزاری ششمین دوره نمایشگاه بینالمللی لیزر، فوتونیک و کوانتوم از ۲۲ تا ۲۵ دیماه خبر داد و گفت که در این رویداد جمعی از فعالان حوزه لیزر، فوتونیک و فناوری کوانتوم حضور خواهند داشت و تازهترین دستاوردها و نوآوریهای داخلی و بینالمللی در معرض دید علاقهمندان قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، سیفالله اسداللهی، مدیرعامل مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران در نشست خبری بررسی دستاوردهای ملی فناوری لیزر با تشریح پیشرفتهای ایران در حوزههای صنعتی، پزشکی، انرژیهای پاک، محیطزیست، کشاورزی هوشمند و سنجشهای دقیق اعلام کرد که کشور با تکیه بر توان متخصصان داخلی در آستانه تبدیل شدن به یکی از قدرتهای اثرگذار این فناوری در منطقه قرار دارد.
وی در ابتدای نشست با اشاره به اهمیت لیزر بهعنوان یک فناوری پایه و راهبردی در جهان گفت: لیزر امروز در بخشهای مختلف صنعتی، پزشکی، تحقیقاتی و انرژی بهطور گسترده به کار گرفته میشود و نقش حیاتی در توسعه فناوریهای نوین دارد.
اسدالهی با بیان اینکه ایران توانسته بخش عمدهای از تجهیزات لیزری مورد نیاز صنایع را بومیسازی کند، افزود: تولید داخلی لیزرهای صنعتی و پزشکی باعث کاهش وابستگی به واردات، افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها شده است. باید بتوانیم با بومیسازی قطعات به کشور خدمت کنیم و از ظرفیتهای داخلی برای کمک به بخشهای مختلف صنعت استفاده کرد.
وی در ادامه با اشاره به حوزههای صنعتی گفت: لیزرهای صنعتی ساخت داخل در زمینههایی همچون برش دقیق فلزات، ساخت قطعات حساس، الکترونیک، خودروسازی، پتروشیمی و مخابرات مورد استفاده قرار میگیرند و کیفیت بالای این تجهیزات موجب جلب توجه و علاقه کشورهای منطقه برای همکاری و توسعه پروژههای مشترک شده است.
اسدالهی درباره گردهمایی فعالان صنعت لیزر در ایران بیان کرد: فعالان صنعت لیزر در این گردهمایی با یکدیگر آشنا میشوند و قطعا از تجربیات هم استفاده خواهند کرد. ظرفیتها در این حوزه باید با هم ادغام شود و این صنعت جایگاه زیادی در اقتصاد کشور دارد. میتوان از این ظرفیت برای درآمدزایی و توسعه اقتصادی بهره گرفت.
وی درباره کاربرد لیزر در حفاظت از محیطزیست توضیح داد: این فناوری میتواند آلایندههای هوا و آب را با دقت بسیار بالا و بهصورت لحظهای شناسایی کند و مدیریت منابع طبیعی و محیطزیست کشور را به سطحی نوین ارتقا دهد.
مدیرعامل مرکز ملی لیزر ایران همچنین در حوزه کشاورزی هوشمند بیان کرد: لیزر میتواند در تشخیص بیماری گیاهان، سنجش رطوبت خاک و کنترل شرایط رشد نقش مؤثری داشته باشد و موجب افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف آب شود.
وی همگرایی فناوری لیزر با هوش مصنوعی و فوتونیک پیشرفته را نقطه قوت دیگری دانست و افزود: ترکیب این فناوریها سامانههایی با سرعت تشخیص، قدرت محاسبه و دقت اندازهگیری چندبرابر ایجاد میکند و ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب منطقهای فوتونیک را دارد.
وی همچنین از تولید و توسعه انواع لیزرهای پزشکی در کشور خبر داد و گفت: این تجهیزات شامل لیزرهای درمانی، جراحی، تصویربرداری و تشخیصی است و کاهش چشمگیر هزینههای درمان و وابستگی به خارج را به همراه داشته و به زودی قابلیت عرضه در بازارهای منطقه را خواهد داشت.
اسدالهی درباره توانمندیهای علمی و صنعتی ایران در حوزه لیزر تأکید کرد: ایران در حوزه تأمین نیازهای صنعت پیشرفتهای بسیاری به دست آورده که از خروج ارز جلوگیری میکند و در کشور متخصصان بسیاری برای تأمین نیازهای صنعت تربیت شدهاند. با پیشرفت علم و رشد نیازمندیها در حوزه لیزر، این صنعت همواره فعال، پویا و سرآمد خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت لیزر در صنایع حساس همچون هوافضا، رباتیک و الکترونیک گفت: دقت بالای این فناوری در اندازهگیری و سنجش، آن را به یکی از ابزارهای راهبردی تحقیق و توسعه تبدیل کرده است.
علاوه بر این، نمایشگاه ششم فرصتی منحصر بهفرد برای معرفی دستاوردهای نوآورانه شرکتها و پژوهشگران ایرانی در حوزه لیزر، فوتونیک و فناوری کوانتوم فراهم میکند و نقش مهمی در گسترش همکاریهای علمی و صنعتی خواهد داشت. بازدیدکنندگان میتوانند با تازهترین تجهیزات و فناوریهای بومی آشنا شوند و مسیر همافزایی میان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع مختلف را تقویت کنند.
همچنین کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که با توسعه و تجاریسازی فناوری لیزر میتوان سهم بیشتری در اقتصاد دانشبنیان کشور ایجاد کرد و فرصتهای صادراتی و درآمدزایی را افزایش داد.
با توجه به ظرفیتهای موجود و توان متخصصان داخلی، ایران میتواند به یکی از قطبهای منطقهای این فناوری تبدیل شود و جایگاه خود را در اقتصاد مبتنی بر فناوریهای پیشرفته تثبیت کند
در پایان، اسدالهی بر ضرورت آموزش فناوری لیزر در مدارس و دانشگاهها تأکید کرد و گفت: «نسل جوان باید از امروز با فناوریهای نوین اپتیک و فوتونیک آشنا شود تا آینده این صنعت در کشور شکل گیرد. ایران با سرمایه انسانی توانمند خود میتواند به جایگاه شایستهای در رقابت منطقهای دست یابد.
ششمین دوره نمایشگاه بینالمللی لیزر، فوتونیک و کوانتوم از ۲۲ تا ۲۵ دیماه در سالنهای ۷ و ۲۷ نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود. در این رویداد جمعی از فعالان حوزه لیزر، فوتونیک و فناوری کوانتوم حضور خواهند داشت و تازهترین دستاوردها و نوآوریهای داخلی و بینالمللی در معرض دید علاقهمندان قرار میگیرد.