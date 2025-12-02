خبرگزاری کار ایران
مدیر کل راه و شهرسازی فارس خبرداد:

طرح مسکن اجاره‌ای ویژه زوج‌های جوان با دستور وزیر بزودی در فارس اجرا می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: طرح مسکن اجاره‌ای با هدف کمک به زوج‌های جوان در فارس، با عرضه واحدهای مسکونی با یک‌سوم اجاره‌بهای منطقه به‌زودی آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمد مهدی عبدالهی، اعلام کرد: از مجموع ۱۰ هزار سهمیه کشوری طرح مسکن اجاره‌ای، تعداد ۵۶۰ سهمیه به استان فارس اختصاص یافته است. این طرح به منظور حمایت از زوج‌های جوان و کاهش فشار هزینه‌های مسکن اجرا می‌شود.

عبدالهی با اشاره به بند ۶ بیستمین مصوبه شورای‌عالی مسکن کشور گفت: مرحله نخست اجرای طرح باید تا عید امسال نهایی شود. وی افزود: اراضی تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی در استان‌ها - شامل زمین‌های سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید - با واحدهای آماده در شهرها تهاتر خواهد شد تا روند اجرا تسریع شود.

وی درباره شرایط بهره‌مندی از طرح توضیح داد: زوج‌هایی که حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواجشان گذشته باشد، در دهک‌های یک تا شش درآمدی قرار گیرند، فرم «ج» آن‌ها سبز باشد و متقاضی یا همسر وی حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا داشته باشد، می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

عبدالهی همچنین اعلام کرد که بخشی از واحدهای مسکونی در شیراز توسط اداره‌کل راه و شهرسازی فارس و بخشی دیگر توسط شرکت عمران شهر جدید صدرا تأمین می‌شود و تنها متقاضیانی که در سامانه ثبت‌نام کرده و مدارکشان بررسی و هویت و شرایطشان احراز و تأیید شده باشد، امکان بهره‌مندی خواهند داشت.

وی تأکید کرد: جزئیات ثبت‌نام و زمان آغاز طرح، پس از تأمین واحدهای مسکونی مورد نیاز اعلام خواهد شد.

