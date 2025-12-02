معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران:
انتشار دفترچه تعرفهها؛ تقویت شفافیت، نظم و حقوق شهروندی در مدیریت شهری
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران بر ضرورت دسترسی عمومی مردم به دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیارىها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا دادبود اظهار داشت: به استناد قانون درامد پایدار و هزینه شهردارى ها و دهیارى ها، دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مربوط به هر شهر و روستا باید پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمنماه هر سال، برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسد.
وی افزود: این دفترچه لازم است از طریق بارگذاری در سامانههای الکترونیکی و پایگاههای اطلاعرسانی مربوطه در اختیار شهروندان قرار گیرد تا مردم بتوانند با شفافیت کامل از جزئیات عوارض و بهاى خدمات و نحوه محاسبه آن مطلع شوند.
دادبود با اشاره به اهمیت اجرای این اقدام گفت: انتشار عمومی تعرفهها علاوه بر افزایش اعتماد شهروندان، موجب ارتقای پاسخگویی و نظم در مدیریت شهری خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: شهرداران و دهیاران موظفاند با جدیت نسبت به اجرای این موضوع اقدام کنند تا مردم در کوتاهترین زمان ممکن از جزئیات تعرفهها آگاه شوند.
دادبود ادامه داد: دسترسی آسان و شفاف نهتنها حقوق شهروندی را تقویت میکند، بلکه زمینهساز مشارکت بیشتر مردم در تصمیمگیریهای شهر و روستا و افزایش رضایت عمومی خواهد بود.