تسریع مجوزها در طرح توسعه بیمارستان خیرساز مادر و کودک غدیر

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با اشاره به اهمیت مراکز تخصصی مادر و کودک در ارائه خدمات سلامت گفت: شهرداری از همه ظرفیت‌های خود برای رفع موانعی که در چارچوب وظایف مدیریت شهری قرار دارد استفاده خواهد کرد تا هم خدمات درمانی ارتقا یابد و هم آرامش و ایمنی بیشتری برای شهروندان فراهم شود.

مدیرعامل مجمع خیرین تامین سلامت فارس نیز در حاشیه بازدید با قدردانی از نگاه حمایتی مدیریت شهری در تمام امور عمرانی،فرهنگی ،اجتماعی و خدمات رسانی به شهروندان گفت: این طرح در نقطه‌ی تعیین‌کننده ای قرار دارد و همراهی شهرداری در تسریع تغییر کاربری زمین، صدور مجوزهای ساخت و اصلاح مسیرهای دسترسی، آغاز عملیات عمرانی این طرح را تسهیل می‌سازد.

دکتر علی‌اکبر رامجردی‌ در تشریح مشخصات این پروژه گفت: این طرح شامل راه‌اندازی درمانگاه‌های تخصصی جدید، توسعه اتاق‌های عمل و بخش‌های جراحی، گسترش خدمات IVF و ناباروری، ایجاد بخش‌های تحقیقاتی نوین با محوریت ژن‌درمانی، احداث پارکینگ جدید برای رفع مشکل شیب زمین و فراهم‌سازی فضاهای خدماتی برای همراهان بیماران است.

وی افزود: زیربنای طرح بین ۶ تا ۸ هزار مترمربع و هزینه ساخت آن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که در صورت صدور مجوزها، پروژه ظرف سه سال تکمیل می‌شود.

رامجردی گفت: بیمارستان مادر و کودک غدیر از ابتدای تأسیس نمونه موفق مدیریت مشترک میان خیرین، دانشگاه علوم پزشکی بوده و این الگو ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر جایگاه بیمارستان غدیر گفت: این مرکز یکی از مهم‌ترین مراکز تخصصی زنان، اطفال، IVF و ناباروری در جنوب کشور است و توسعه این خدمات ضرورتی حیاتی و مطالبه جدی مردم و پزشکان به شمار می‌رود.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس در پایان، ضمن قدردانی از همراهی شهردار شیراز، اظهار کرد: بنا به نگاه آینده نگر شهردار شیراز، در امور خدمات رسانی به شهروندان... تسریع در روند صدور مجوزهای ساخت این مرکز درمانی و برنامه ریزی جهت ایجاد دسترسی دوم و اصلاح دوربرگردان خطرناک ورودی بیمارستان در راستای همگامی با خیرین گره گشا خواهد بود.

طرح توسعه بیمارستان در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع که توسط بانو سیمین مدرسی خیر بیمارستان ساز و برگزیده عرصه ی سلامت فارس اهدا شده است با همکاری خیریه مدرسی و مجمع خیرین سلامت فارس اجرا می‌شود و هدف آن ارتقای کیفیت خدمات درمانی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه خدمات سلامت است.

انتهای پیام/