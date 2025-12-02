شهردار شیراز تاکید کرد؛
تسریع مجوزها در طرح توسعه بیمارستان خیرساز مادر و کودک غدیر
شهردار شیراز با حضور در بیمارستان مادر و کودک غدیر از روند اجرای طرح توسعه این مرکز درمانی بازدید کرد و بر ضرورت تسریع در صدور مجوزها، ایجاد دسترسی دوم و اصلاح نقاط حادثهخیز مسیرهای ورودی بیمارستان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با اشاره به اهمیت مراکز تخصصی مادر و کودک در ارائه خدمات سلامت گفت: شهرداری از همه ظرفیتهای خود برای رفع موانعی که در چارچوب وظایف مدیریت شهری قرار دارد استفاده خواهد کرد تا هم خدمات درمانی ارتقا یابد و هم آرامش و ایمنی بیشتری برای شهروندان فراهم شود.
مدیرعامل مجمع خیرین تامین سلامت فارس نیز در حاشیه بازدید با قدردانی از نگاه حمایتی مدیریت شهری در تمام امور عمرانی،فرهنگی ،اجتماعی و خدمات رسانی به شهروندان گفت: این طرح در نقطهی تعیینکننده ای قرار دارد و همراهی شهرداری در تسریع تغییر کاربری زمین، صدور مجوزهای ساخت و اصلاح مسیرهای دسترسی، آغاز عملیات عمرانی این طرح را تسهیل میسازد.
دکتر علیاکبر رامجردی در تشریح مشخصات این پروژه گفت: این طرح شامل راهاندازی درمانگاههای تخصصی جدید، توسعه اتاقهای عمل و بخشهای جراحی، گسترش خدمات IVF و ناباروری، ایجاد بخشهای تحقیقاتی نوین با محوریت ژندرمانی، احداث پارکینگ جدید برای رفع مشکل شیب زمین و فراهمسازی فضاهای خدماتی برای همراهان بیماران است.
وی افزود: زیربنای طرح بین ۶ تا ۸ هزار مترمربع و هزینه ساخت آن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که در صورت صدور مجوزها، پروژه ظرف سه سال تکمیل میشود.
رامجردی گفت: بیمارستان مادر و کودک غدیر از ابتدای تأسیس نمونه موفق مدیریت مشترک میان خیرین، دانشگاه علوم پزشکی بوده و این الگو ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر جایگاه بیمارستان غدیر گفت: این مرکز یکی از مهمترین مراکز تخصصی زنان، اطفال، IVF و ناباروری در جنوب کشور است و توسعه این خدمات ضرورتی حیاتی و مطالبه جدی مردم و پزشکان به شمار میرود.
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس در پایان، ضمن قدردانی از همراهی شهردار شیراز، اظهار کرد: بنا به نگاه آینده نگر شهردار شیراز، در امور خدمات رسانی به شهروندان... تسریع در روند صدور مجوزهای ساخت این مرکز درمانی و برنامه ریزی جهت ایجاد دسترسی دوم و اصلاح دوربرگردان خطرناک ورودی بیمارستان در راستای همگامی با خیرین گره گشا خواهد بود.
طرح توسعه بیمارستان در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع که توسط بانو سیمین مدرسی خیر بیمارستان ساز و برگزیده عرصه ی سلامت فارس اهدا شده است با همکاری خیریه مدرسی و مجمع خیرین سلامت فارس اجرا میشود و هدف آن ارتقای کیفیت خدمات درمانی و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه خدمات سلامت است.