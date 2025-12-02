در نشست شورای فرهنگ عمومی فارس با حضور وزیر فرهنگ مطرح شد؛
حمایت وزارت فرهنگ از تکمیل سند سومین حرم و کتابخانه مرکزی شیراز/لازمالاجراشدن آییننامه جدید شورای فرهنگ عمومی
استاندار فارس: فرهنگ عمومی با دستور ایجاد نمیشود
نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس امروز ١١ آذرماه با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولیفقیه در استان، امامجمعه شیراز، استاندار فارس و جمعی از مدیران ارشد استانی و شهری در شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت منحصربهفرد فارس در پیوند هویت ملی و دینی افزود: فارس تنها نقطهای از ایران است که امتداد تاریخی آن از هخامنشیان تا سومین حرم اهلبیت (ع) را میتوان در یک نگاه واحد مشاهده کرد. این استان میتواند طلیعهدار رویکرد سوم در سطح ملی باشد.
سیدعباس صالحی نقش تاریخی فارس در نفوذ فرهنگی ایران و اسلام را یادآور شد و افزود: این سرزمین زمانی پیشگام گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی در منطقه بود و همچنان باید این نقش را بر عهده بگیرد. رویدادهای بینالمللی فرهنگی که با نگاه بلندمدت طراحی شوند، ابزار این اثرگذاری خواهند بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ادامه حمایت دولت برای توسعه رویدادهای ملی و جهانی در شیراز افزود: فارس باید در تبادلات فرهنگی بینالمللی نقش پیشران داشته باشد و ما در وزارتخانه آمادگی داریم این نگاه را تقویت کنیم.
صالحی همچنین با اشاره به سند راهبردی سومین حرم اهلبیت (ع) و پروژه کتابخانه مرکزی شیراز تصریح کرد: این طرحها باید با نیازها و اقتضائات شیراز هماهنگ و با سرعت بیشتری اجرایی شوند. وزارت فرهنگ در تکمیل و بهبود آنها همراه استان خواهد بود.
وی با بیان اینکه فارس طلیعهدار پیوند هویت ایرانی و اسلامی است گفت: باید این ظرفیت را به موتور اثرگذاری فرهنگی ایران در داخل و خارج تبدیل کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه بیبدیل فرهنگ عمومی در هویت ایرانی گفت: در ۱۵۰ سال گذشته، سه رویکرد درباره نسبت ایران و اسلام شکل گرفته است؛ رویکرد تعارضسازی میان هویت پیش و پس از اسلام، رویکرد برجستهسازی یکسویه یکی از دو بخش، و رویکرد وحدتمحور که رابطه این دو را پیوندی ارگانیک و تفکیکناپذیر میداند.
وی با تأکید بر اینکه شهید مطهری پایهگذار نظریه وحدت بینانه مناسبات ایران و اسلام بوده، ادامه داد: این دیدگاه که ایران و اسلام همچون سلولهای به هم پیوستهاند و از یکدیگر نیرو گرفتهاند، پس از انقلاب اسلامی بهصورت کامل ادامه نیافت و گاه اسیر دو رویکرد نخست شدیم. امروز نیازمند احیای نگاه مطهری و توسعه نظریهپردازی در این مسیر هستیم.
صالحی با استناد به نتایج پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان گفت: شاخصهای هویت ملی و دینی در فارس بالاتر از میانگین کشور است؛ از افتخار به ایرانی بودن تا میزان ارادت به اهلبیت و مشارکت مردمی در مناسبتهای دینی. این سرمایه اجتماعی بینظیر باید مبنای سیاستگذاری آینده قرار گیرد.
ابلاغ و لازمالاجراشدن آییننامه جدید شورای فرهنگ عمومی
در ادامه دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از ابلاغ و لازمالاجراشدن آییننامه جدید این شورا خبر داد و بر لزوم حضور بالاترین مقام دستگاهها در جلسات، تصمیمسازی در کارگروههای تخصصی و برگزاری منظم نشستها در استانها و شهرستانها تاکید کرد.
قادر آشنا با اشاره به ابلاغ آییننامه جدید این شورا پس از سالها بازنگری، بر حضور روسای دستگاهها در جلسات، برگزاری منظم نشستهای هر دو هفتهیکبار و نقش تصمیمسازی کارگروههای پنجگانه تاکید کرد.
وی همچنین از تشکیل هیات رئیسه برای تصمیمگیری در شرایط اضطراری خبر داد و بر لزوم اهتمام بیشتر مسئولان استانها از جمله فارس برای برگزاری منظم جلسات تاکید کرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص ساختار جدید این شورا گفت: آییننامه جدید، پس از یک کار کارشناسی و پس از چند سال بازنگری، ابلاغ شده و لازمالاجرا است.
قادر آشنا اظهار کرد: یکی از موارد طرح شده در این آییننامه آن است که این شورا قائم به شخص است و بالاترین مقام دستگاه باید در جلسات حضور یابند.
وی افزود: نکته دوم این است که از اسفند گذشته، برنامه نشستهای شورای فرهنگ عمومی کشور تدوین و ابلاغ شده و هر دو هفته به طور منظم برگزار میشود؛ در این صورت اعضا از پیش برای حضور در این نشستها آمادگی دارند.
آشنا ادامه داد: براساس این آییننامه، همه دستگاهها باید در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی مشارکت داشته باشند و وظیفه دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، تنها هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر اهمیت ایجاد کمیتههای پنجگانه در شورای فرهنگ عمومی، گفت: شورای فرهنگ عمومی، شورای قرارگاهی و نه شورای کارشناسی است، بنابراین مباحث باید در کارگروهها بررسی شوند تا موارد کاملاً کارشناسی شده برای تصمیمگیری و تصویب به صحن شورا ارائه شود.
آشنا ادامه داد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی از سوی استاندار ابلاغ میشود و علیالقاعده باید برای همه الزامآور باشد و باید همه تلاش خود را در این زمینه داشته باشند.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت فرهنگ عمومی، گفت: اصلاح فرهنگ عمومی از همه چیز مهمتر است و درباره سینما، هنر و دیگر مسائل فرهنگی و هنری باید در این شورا تصمیمگیری شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه ارتقای جایگاه شورای فرهنگ عمومی در دستور کار قرار دارد، افزود: هیات رئیسه این شورا مرکب از رئیس شورا، استاندار، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، برنامه و بودجه و مدیرکل اجتماعی استانداری تشکیل شود تا در موارد ضروری که امکان جمع کردن همه اعضا وجود ندارد، تشکیل جلسه داده و تصمیمگیری کند؛ چنانکه در جنگ ۱۲ روزه از این ظرفیت استفاده شد.
وی در ادامه با اشاره به ابلاغ برشهای استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، گفت: این اسناد بر پنج محور از مهمترین مسائل فرهنگی استان معطوف است و پرداختن به آن ضروری است.
آشنا افزود: برگزاری نشستهای شورای فرهنگ عمومی تنها معطوف به مرکز استان نیست بلکه در شهرستانها نیز باید به طور منظم برگزار شود و در نشست استانی نیز گزارش دهند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور بیان کرد: براساس بررسیها، نشستهای شورای فرهنگ عمومی فارس ۵۰ درصد و در شهرستانهای این استان ۴۰ درصد برگزار شده که مسئولان استان باید اهتمام بیشتری در این زمینه داشته باشند.
در تبادل فرهنگی باید فعالانه پیام و هویت خود را منتقل کنیم
نماینده ولی فقیه در فارس هم گفت: در تبادل فرهنگی نباید تنها اثرپذیر بود؛ باید فعالانه پیام و هویت خود را منتقل کنیم. شیرازیها در تاریخ توانستهاند با قدرت فرهنگ و اندیشه، بر منطقه تأثیر بگذارند و امروز نیز باید به این مسیر بازگردیم.
آیتالله لطفالله دژکام با اشاره به اینکه شیراز با پشتوانه تاریخی و فرهنگی غنی، باید از موضع دریافتکننده صرف خارج شود و نقش فعالتری در تعاملات فرهنگی کشور و جهان داشته باشد،افزود: رویدادهای فرهنگی و هنری، مهمترین ابزار تبادل فرهنگی و تقویت اقتصاد فرهنگ در شیراز هستند.
وی با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهلبیت (ع) و شهری با پیشینه دیرینه فرهنگی و تمدنی ادامه برای افزایش ماندگاری گردشگران و اثرگذاری فرهنگی، لازم است در طول سال رویدادهای جریانساز طراحی و اجرا شود. جشنواره جهانی فیلم فجر نمونهای ارزشمند از همین رویکرد است که میتواند تبادل فرهنگی دوسویه ایجاد کند.
آیت الله دژکام با اشاره به ظرفیتهای تاریخی شیراز در گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی از شیراز تا هند و کشورهای عثمانی گفت: این پیشینه درخشان باید در دوران جدید تداوم یابد و شیراز بهعنوان شهری اثرگذار در منطقه معرفی شود.
وی همچنین به توانمندیهای حوزه مد و لباس در شیراز اشاره کرد و افزود: در حوزه پوشش اسلامی، ظرفیتهای ارزشمندی در دانشگاه هنر شیراز و فعالان طراحی لباس وجود دارد. حمایت از این بخش میتواند هم به اقتصاد فرهنگ کمک کند و هم به ارتقای فرهنگ عمومی.
امام جمعه شیراز خواستار نگاه راهبردی و حمایت ملی برای بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی این شهر شد و تصریح کرد: لازم است شیراز برای ایفای نقش ملی خود در تبادل فرهنگی به رسمیت شناخته و پشتیبانی شود.
فرهنگ عمومی با دستور ایجاد نمیشود
استاندار فارس نیز در این نشست با تأکید بر اهتمام ویژه رهبر معظم انقلاب به حوزه فرهنگ و ریاست مستقیم ایشان بر جلسات فرهنگ عمومی، گفت: نباید فرهنگ رسمی را با فرهنگ عمومی یکی دانست؛ فرهنگ عمومی هر استان، محصول سالها زیست اجتماعی و یک الزام نانوشته است.
حسینعلی امیری افزود: دین، زبان، تاریخ و هنر را چهار رکن شکلدهنده فرهنگ عمومی دانست و بر ضرورت سیاستگذاری واقعبینانه در این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به جهانیشدن و نفوذ فناوریهای نوین در زندگی بشر گفت: رسانهها مرزهای جغرافیایی را درنوردیدهاند و فرهنگ در جهان امروز پیچیدگیهای بیشتری پیدا کرده است.
استاندار فارس چهار مسیر اصلی شکلگیری فرهنگ عمومی را دین، زبان، تاریخ و هنر عنوان کرد و افزود: در همه جوامع انسانی، حتی در غرب، دین در لایههای عمیق جامعه حضور دارد. زبان فارسی نیز حامل احساسات و هویت ملی ماست و تاریخ و هنر ایران از معماری و باغها تا شعر و خطاطی، بنیان فرهنگ عمومی را شکل میدهند.
امیری نقش رسانهها و فضای مجازی را در ساختار فرهنگ عمومی غیرقابل انکار دانست و گفت: فرهنگ عمومی با دستور ایجاد نمیشود، سیاستگذاری فرهنگی باید واقعبینانه و متکی بر نیازهای روز باشد، زیرا فرهنگ عمومی تابعی از متغیرهای فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی شیراز ادامه داد: شیراز در بیان رهبری، شهر دین، حماسه و هنر است و عنوان سومین حرم اهلبیت (ع) جایگاه ویژهای برای آن رقم زده است.
استاندار فارس همچنین از اقدامات انجامشده در تقویت هویت فرهنگی و تاریخی استان، از جمله برگزاری همایش ایرانشناسی و محور مقاومت در جشنواره فیلم فجر شیراز یاد کرد.
امیری درباره پروژه کتابخانه مرکزی شیراز نیز گفت: زمین این پروژه آماده و اعتبار از سوی شهرداری مصوب شده است؛ معماری کتابخانه باید فاخر و در شأن پایتخت فرهنگ و تمدن باشد تا خود به مقصدی گردشگری تبدیل شود.
شیراز نیاز مبرمی به کتابخانه مرکزی دارد
شهردار شیراز نیز در این نشست با تاکید بر اینکه شیراز به عنوان یک شهر تاریخی، فرهنگی و تمدنی نیاز مبرمی به کتابخانه مرکزی دارد، گفت: از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست میکنم تا با مساعدت و پیگیری، تحقق این پروژه مهم را شتاب بخشند.
محمدحسن اسدی اسدی با اشاره به پیشینه مثبت استقبال مردم از کتابخانهها، نمونه کتابخانه شهید دستغیب شیراز را یادآور شد و افزود: با مشارکت مردم در گذشته احداث شد و امروزه با استقبال گستردهای روبرو است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه فضاهای کتابخانهای، خواستار مساعدت و پیگیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تسریع در ساخت کتابخانه مرکزی این شهر شد.
اسدی گفت: در سالهای گذشته اقدامات مؤثری در راستای توسعه زیرساختهای کتابخانهای در شیراز انجام شده است.
شهردار شیراز افزود: با حمایت استاندار و همکاری اداره کل کتابخانههای عمومی استان فارس و شورای اسلامی شهر، سه فرهنگسرا در نقاط مختلف شیراز یک طبقه کامل خود را به کتابخانه اختصاص دادهاند که برخی از آنها در فصلهای مختلف سال تا هفت الی هشت هزار مراجعهکننده دارند.
اسدی با بیان اینکه در راستای توسعه همکاریها، موضوع احداث کتابخانه مرکزی شیراز چندین مرحله مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در نهایت تفاهمنامهای بین شهرداری، استانداری و نهاد کتابخانههای عمومی کشور منعقد شد و شورای شهر نیز با اختصاص زمینی به مساحت 2300 متر مربع به این مهم موافقت کرد.
شهردار شیراز تصریح کرد: بر اساس این تفاهمنامه، تامین هزینههای ساخت کتابخانه مرکزی به صورت مشارکتی و به شکل مساوی بین سه طرف شهرداری، استانداری و نهاد کتابخانهها تقسیم شده است.
قرار گرفتن سند راهبردی شیراز در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این نشست گفت: امروز شهر شیراز سندی به نام سند راهبردی سومین حرم اهل بیت دارد که به تصویب شورای فرهنگ عمومی استان رسیده و چند هزار صفحه پشتوانه پژوهشی از سوی مرکز استنادی جهان اسلام دارد.
سید ابراهیم حسینی افزود: برنامه بیستساله برای توسعه این شهر در ۱۴ ساحت نوشته شده و بر اساس آن، شورای شهر شیراز نیز برنامهای پنجساله تدوین کرده و بودجه سال ۱۴۰۵ را با جهتگیری «سومین حرم اهل بیت» تنظیم میکند.
وی با اشاره به اینکه شاهبیت این سند دو موضوع فرهنگ و گردشگری است که مورد تاکید رهبر انقلاب و بزرگان استان بوده است و یادآور شد: سال ۱۳۸۷ رهبر معظم انقلاب در سفر به شیراز فرمودند شیراز سومین حرم اهل بیت است.
حسینی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)، خواستار قرار گرفتن سند راهبردی این شهر در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب در شورای عالی زیارت شد.
وی افزود: کارهای فراوان ولی پراکندهای در این شهر انجام میشد و در دو سه سال اخیر، مجموعه مدیریت استان به این نتیجه رسید که برای جهتدهی صحیح و سامانبخشی به فعالیتهای مرتبط، نیاز به یک سند راهبردی است.
حسینی بیان کرد: این سند مورد تایید و تاکید نماینده ولی فقیه، استاندار و تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز عنوان کرد: یک سند گفتمانسازی نیز تهیه شده که جلسه آینده تقدیم خواهد شد.
وی خطاب به وزیر فرهنگ گفت: امروز یک نسخه از سند را تقدیم میکنیم؛ هم استحضار داشته باشید، هم انتظار حمایت داریم و چون حضرتعالی در شورای عالی زیارت حضور دارید و دبیری آن بر عهده وزارتخانه شماست، پیشنهاد میکنیم در صورت صلاحدید، این سند در دستور کار قرار گرفته و به تصویب شورای عالی زیارت هم برسد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: اگر این سند جزو شاخصهای ارزیابی دستگاهها در جشنواره شهید رجایی در استان قرار گیرد و دستگاهها سمت و سوی آن را رعایت کنند، اجرای آن بهبود خواهد یافت.
وی همچنین یادآور شد: این سند، ویرایش دوم است و ویرایش نخست آن پیشتر به تصویب رسیده است.
اقتصاد ، فرهنگ و گردشگری در تصمیمسازیها باید جایگاه واقعی خود را بیابد
مدیرکل میراثفرهنگی فارس هم در این نشست با اشاره به اینکه اقتصاد ، فرهنگ و گردشگری در تصمیمسازیها باید جایگاه واقعی خود را بیابد،تاکید کرد: تقویت نقش افراد حقیقی و متخصصان در ساختار جدید شورا باید لحاظ شود.
بهزاد مریدی گفت: انتظار داشتیم در ساختار جدید شورا، حضور افراد حقیقی توانمند و اندیشمندان حوزههای مختلف بیشتر دیده شود تا نگاه کارشناسی بهصورت پررنگتری در تصمیمگیریها جریان یابد.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته بخشهای ستادی دستگاهها بیش از اندازه بزرگ شدند و در مقابل صفهای اجرایی تضعیف شدند؛ این روند موجب شده در شوراها نیز وزن اشخاص حقوقی افزایش یابد و میدان عمل برای متخصصان و فرهیختگان جامعه محدودتر شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ و جایگاه صنایعدستی و گردشگری در ساختار شورای فرهنگ عمومی افزود: پیوند حوزه فرهنگ با اقتصاد، بهویژه در زیرمجموعه میراثفرهنگی و گردشگری، باید بهصورت واقعی دیده شود. نبود برخی دستگاههای مرتبط در ساختار فعلی، این تناسب را مخدوش کرده است.
مریدی در پایان ابراز امیدواری کرد کمیتههای شورا بهگونهای طراحی شوند که امکان بهرهگیری گستردهتر از افراد حقیقی متخصص فراهم شود و حرکت شورا از سطح پیشنهاد دهی به سطح تصمیمسازی مؤثر ارتقا یابد.