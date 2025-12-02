به گزارش ایلنا، کامران فرمانپور روز سه‌شنبه یازدهم آذر ماه در نشست هم اندیشی مدیریت اطفا حریق جنگل‌های زاگرس با اشاره به اهمیت ویژه سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت حریق در زاگرس، اظهار کرد: سازمان محیط زیست امروز نگاه جدی و برنامه محور به بحران حریق در حوزه‌های طبیعی به‌ویژه زاگرس دارد و تیم‌های تخصصی آقای دکتر آبی و خانم انصاری برنامه‌ریزی‌های دقیقی را در این زمینه دنبال می‌کنند.

وی افزود: یکی از چالش‌های اساسی ما، تنش‌ها و مشکلاتی است که سبب تخریب مناطق تحت مدیریت محیط زیست شده و اکنون در قالب نشست‌های هم‌اندیشی حریق در زاگرس به دنبال رسیدن به راهکارهای کاربردی هستیم.

فرمانپور با تأکید بر اینکه این نشست صرفاً گردهمایی مدیران نیست، بیان کرد: در این کارگاه که با حضور مدیران و فعالان محیط زیست برگزار می‌شود، هدف اصلی بررسی تجربیات موفق اطفای حریق در جنگل‌های زاگرس و تحلیل تجربه‌های شکست‌خورده گذشته است تا در نهایت به یک جمع‌بندی دقیق و قابل اجرا برسیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان مشارکت مردم را شرط اصلی موفقیت دانست و ادامه داد: به این نتیجه رسیده‌ایم که بدون مشارکت مردم در کنار دولت هیچ برنامه حفاظتی در زاگرس موفق نمی‌شود و حضور مردم، دوستداران و فعالان محیط زیست ضروری است.

وی تصریح کرد: امید می‌رود در برنامه‌های دوره بعدی، استان‌ها بتوانند تجربیات موفق خود را در حوزه مدیریت حریق و حفاظت از زاگرس ارائه و تبادل کنند.

