دیدار هادی حق شناس با احمد دنیامالی/ هم افزایی برای ساخت استادیوم جدید و بازسازی اماکن ورزشی
در دیدار استاندار گیلان با وزیر ورزش و جوانان وضعیت ساخت استادیوم فوتبال جدید بندرانزلی و روند بازسازی اماکن ورزشی استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا ازرشت، هادی حقشناس استاندار گیلان عصر امروز(دوشنبه) در دیدار با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، بر ضرورت رفع موانع و تسریع در روند ساخت استادیوم فوتبال جدید بندرانزلی و همچنین توسعه زیرساختهای ورزشی مرکز استان تأکید کرد.
در این نشست که با حضور معاون عمرانی استانداری، مدیرعامل شرکت تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی و جمعی از مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، آخرین وضعیت پروژههای ورزشی استان مورد بررسی قرار گرفت.
هادی حقشناس استاندار گیلان در این دیدار با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساختهای ورزشی برای ارتقای نشاط اجتماعی، اظهار کرد: ساخت استادیوم جدید بندرانزلی از مطالبات جدی مردم و اولویتهای استان است و انتظار میرود با حمایت وزارت ورزش روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
در ادامه جلسه، موضوع بازسازی استادیوم های گیلان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر لزوم تأمین اعتبارات و تجهیز مناسب این مجموعهها تأکید شد.
وزیر ورزش و جوانان نیز ضمن اعلام آمادگی برای همراهی در طرحهای عمرانی ورزشی استان، بر پیگیری مشترک برای رفع موانع اجرایی پروژهها تأکید کرد.