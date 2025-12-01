به گزارش ایلنای گلستان، علی اصغر نیکویی گفت: مهار آتش سوزی جنگل‌های توسکستان تلاش نیرو‌های منابع طبیعی برای اطفاءآتش ادامه دارد. بالگرد تا کنون با سه سورتی پرواز عملیات آب‌پاشی را انجام داده است اما به علت سخت گذر بودن وشیب منطقه نیرو‌های منابع طبیعی همچنان مشغول اطفاء حریق هستند.

وی گفت: نیروهای حاضر در منطقه در حال اطفاء حریق هستند و عملیات اطفاء زمینی با استفاده از تجهیزات انفرادی و کمک نیروهای پشتیبانی ادامه دارد. ظهر امروز حریق در محدوده باغ‌شاه توسکستان آغاز شد.

