رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه:
بازگشت آب به تالاب هشیلان به معنای بهبود کامل وضعیت تالاب و احیاء آن نیست
رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه گفت: آب تا حدودی به تالاب هشیلان بازگشته است اما بازگشت آب به این تالاب به معنای بهبود کامل وضعیت هشیلان و احیاء آن نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، محمدحسین فلاحتی با بیان اینکه آب تا حدودی به نقاط عمیق تالاب هشیلان برگشته، اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی این امر بارش چند وقت اخیر بود که باعث شد کشاورزان تا حدودی برداشت از منابع زیرزمینی حاشیه تالاب را متوقف کنند و با این کار سطح آبهای زیرزمینی اطراف تالاب افزایش یافته است.
وی انسداد چاههای غیرمجاز اطراف تالاب هشیلان را نیز در بازگشت تدریجی آب به تالاب بیتاثیر ندانست و افزود: البته بازگشت آب به تالاب هشیلان به معنای بهبود کامل وضعیت تالاب و احیاء آن نیست.
رئیس محیط زیست کرمانشاه با بیان اینکه «سراب سبزعلی» به عنوان منبع اصلی تغذیه تالاب هنوز دبی چندانی ندارد، یادآور شد: برای اینکه تالاب هشیلان احیاء شود، نیازمند بارشهای مناسب هستیم تا این سراب دوباره جان بگیرد.
فلاحتی افزود: بارش موثر برف تاثیر بسزایی در تغذیه سراب سبزعلی و به تبع آن احیاء تالاب هشیلان خواهد داشت.
وی با بیان اینکه هنوز بخش زیادی از عرصه تالاب هشیلان آب ندارد، خاطرنشان کرد: البته همواره تلاش کردهایم با روشهای مختلف از جمله انتقال آب از رودخانه رازآور به تالاب هشیلان و آبرسانی سیار با تانکر، جلوی خشک شدن کامل تالاب هشیلان را بگیریم تا حیات زیستمندان تالاب به خطر نیفتد.
رئیس محیط زیست کرمانشاه ابراز امیدواری کرد، با بارشهایی که در پیش داریم وضعیت سرابها و تالابهای کرمانشاه از جمله تالاب هشیلان تا حدودی بهتر شود و افزود: بارش برف برای اینکه سراب سبزعلی بتواند مدت بیشتری دبی داشته باشد بسیار حائز اهمیت است.
تالاب هشیلان یکی از منابع آبی کرمانشاه است که در تابستان امسال بیم خشک شدن کامل آن میرفت، اما خوشبختانه به طور کامل خشک نشد.
چندی قبل بالغ بر ۱۲۰ حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه این تالاب مسدود شد.