خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه:

بازگشت آب به تالاب هشیلان به معنای بهبود کامل وضعیت تالاب و احیاء آن نیست

بازگشت آب به تالاب هشیلان به معنای بهبود کامل وضعیت تالاب و احیاء آن نیست
کد خبر : 1721646
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه گفت: آب تا حدودی به تالاب هشیلان بازگشته است اما بازگشت آب به این تالاب به معنای بهبود کامل وضعیت هشیلان و احیاء آن نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  محمدحسین فلاحتی   با بیان اینکه آب تا حدودی به نقاط عمیق تالاب هشیلان برگشته، اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی این امر بارش چند وقت اخیر بود که باعث شد کشاورزان تا حدودی برداشت از منابع زیرزمینی حاشیه تالاب را متوقف کنند و با این کار سطح آب‌های زیرزمینی اطراف تالاب افزایش یافته است.

وی انسداد چاه‌های غیرمجاز اطراف تالاب هشیلان را نیز در بازگشت تدریجی آب به تالاب بی‌تاثیر ندانست و افزود: البته بازگشت آب به تالاب هشیلان به معنای بهبود کامل وضعیت تالاب و احیاء آن نیست.

رئیس محیط زیست کرمانشاه با بیان اینکه «سراب سبزعلی» به عنوان منبع اصلی تغذیه تالاب هنوز دبی چندانی ندارد، یادآور شد: برای اینکه تالاب هشیلان احیاء شود، نیازمند بارش‌های مناسب هستیم تا این سراب دوباره جان بگیرد.

فلاحتی افزود: بارش موثر برف تاثیر بسزایی در تغذیه سراب سبزعلی و به تبع آن احیاء تالاب هشیلان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هنوز بخش زیادی از عرصه تالاب هشیلان آب ندارد، خاطرنشان کرد: البته همواره تلاش کرده‌ایم با روش‌های مختلف از جمله انتقال آب از رودخانه رازآور به تالاب هشیلان و آبرسانی سیار با تانکر، جلوی خشک شدن کامل تالاب هشیلان را بگیریم تا حیات زیستمندان تالاب به خطر نیفتد.

رئیس محیط زیست کرمانشاه ابراز امیدواری کرد، با بارش‌هایی که در پیش داریم وضعیت سراب‌ها و تالاب‌های کرمانشاه از جمله تالاب هشیلان تا حدودی بهتر شود و افزود: بارش برف برای اینکه سراب سبزعلی بتواند مدت بیشتری دبی داشته باشد بسیار حائز اهمیت است.

تالاب هشیلان یکی از منابع آبی کرمانشاه است که در تابستان امسال بیم خشک شدن کامل آن می‌رفت، اما خوشبختانه به طور کامل خشک نشد.

چندی قبل بالغ بر ۱۲۰ حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه این تالاب مسدود شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی