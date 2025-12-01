وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شیراز شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با استقبال استاندار فارس، وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد.
به گزارش ایلنا، سید عباس صالحی که برای شرکت در آیین اختتامیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به شیراز سفر کرده است، با استقبال حسینعلی امیری، استاندار فارس، به فرودگاه شهید آیتالله دستغیب وارد شد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، حدود ۵۰ مهمان خارجی شامل وزیران، قائممقامان، معاونان وزیر، روسا و نمایندگان سازمانهای سینمایی کشورهای مختلف در این برنامه حضور دارند و نشست در هتل همای شیراز برپا خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از حضور در این نشست در ضیافت شامی که با حضور هیأتهای خارجی و گروهی از هنرمندان در شیراز برگزار میشود، شرکت خواهد کرد. همچنین حضور در جلسه شورای فرهنگ عمومی فارس و دیدار با هنرمندان و چند هیأت خارجی از دیگر برنامههای او در این سفر عنوان شده است.
برنامه پایانی سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شیراز، سخنرانی در مراسم اختتامیه چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر خواهد بود؛ رویدادی که از پنجم آذر با حضور ۲۰۰ مهمان خارجی آغاز شده و فردا سهشنبه، ۱۱ آذر با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان میدهد.