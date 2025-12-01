به گزارش خبرنگار ایلنا، استاندار مرکزی در مراسم بهره‌برداری از این تعداد نیروگاه‌های خورشیدی در استان، گفت: پیش از این، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بهره‌برداری شده در این استان 265 مگاوات بود که با بهره‌برداری از نیروگاه‌های امروز به 450 مگاوات رسیده است. به این ترتیب استان مرکزی به هدف 500 مگاوات تعیین‌شده برای سال جاری بسیار نزدیک شده است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، استان مرکزی در مسیر تحقق هدف 500 مگاواتی تولید انرژی خورشیدی تا پایان سال 1404 قرار گرفته است. همچنین تعدادی نیروگاه 3 و 5 مگاواتی نیز توسط مجموعه‌های خصوصی تکمیل و وارد مدار شده‌اند. این استان بخش عمده پیشرفت‌های خود در این حوزه را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دست آورده است.

وی ادامه داد: عمده پروژه‌های بهره‌برداری شده در حوزه انرژی خورشیدی در استان مرکزی بدون استفاده از منابع دولتی اجرا شده‌اند. موضوعی که نشان‌دهنده استقبال مطلوب بخش خصوصی از حوزه انرژی خورشیدی است. ظرفیت شبکه استان 7000 مگاوات عنوان شده و تاکنون بیش از 6500 مگاوات مجوز اولیه صادر شده و عملیات اجرایی برای 3000 مگاوات از این ظرفیت نیز آغاز شده است.

استاندار مرکزی در خصوص پروژه‌های بزرگ، اظهار داشت: مذاکراتی با صندوق توسعه ملی برای تسهیل تأمین مالی انجام شده و رفع موانع ارزی تجهیزات به عنوان یکی از نیازهای اصلی توسعه سریع‌تر نیروگاه‌های خورشیدی پیگیری می‌شود. استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، آمادگی اجرای پروژه‌های آماده و توسعه بیشتر ظرفیت خورشیدی را دارد.

استان مرکزی ظرفیت 7000 مگاواتی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی دارد

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر نیز در این مراسم گفت: استان مرکزی با زیرساخت‌های قوی انتقال و فوق‌توزیع و شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت 7000 مگاواتی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی دارد. با بهره‌برداری از این نیروگاه 185 مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه این استان به 450 مگاوات رسیده و تا پایان سال از 500 مگاوات عبور خواهد کرد.

مجتبی داودآبادی به برنامه زمان‌بندی شده توسعه انرژی خورشیدی در استان مرکزی اشاره کرده و افزود: برنامه 3 ساله توسعه تجدیدپذیرها شامل 500 مگاوات در سال نخست، 1800 مگاوات در سال دوم و 2700 مگاوات در سال سوم است. تاکنون از 10 هزار مگاوات درخواست متقاضیان، برای حدود 6500 مگاوات پروانه صادر شده و از این میزان عملیات اجرایی 3000 مگاوات آغاز شده است.

سهم قابل توجه استان مرکزی از انرژی خورشیدی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: امروز 445 مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور بهره‌برداری شد که این استان با 185 مگاوات سهم قابل‌توجهی از این ظرفیت را به خود اختصاص داده است. این میزان در 21 ساختگاه اجرایی شده که شامل نیروگاه بزرگ به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور، 18 ساختگاه 3 مگاواتی، یک و 2 نیروگاه خصوصی 5 و 3 مگاواتی است.

محمود محمودی افزود: این ظرفیت جدید 185 مگاواتی امکان تأمین سالانه برق 170 هزار مشترک خانگی را فراهم می‌کند. میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پروژه‌های اخیر بیش از 65 هزار میلیارد ریال بوده است. این دستاورد گام مهمی در افزایش پایداری شبکه و توسعه انرژی پاک در استان مرکزی است. از حمایت‌های انجام شده و مشارکت بخش خصوصی در این پروژه‌ها باید قدردانی شود.

