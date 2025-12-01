خبرگزاری کار ایران
مدارس و دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری تعطیل شد

مدارس و دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری به‌دلیل شیوع آنفلوآنزا از روز سه شنبه تا آخر هفته جاری تعطیل شد.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری با استناد به گزارش مورخ ۰۹/۱۰/ ۱۴۰۴ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر لزوم قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا و بر اساس مصوبه کارگروه جلسه شرایط اضطرار، فعالیت آموزشی تمامی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاهی سراسر استان از روز سه شنبه مورخ ۱۱/ ۰۹ /۱۴۰۴ تا پایان هفته جاری به صورت غیر حضوری خواهد بود.

 همچنین مراکز فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات در استان در این ایام تعطیل خواهد بود .

در ضمن مهدهای کودک و پیش‌دبستانی ها و مدارس استثنائی نیز تعطیل خواهند بود.

