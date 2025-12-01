خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باز هم باران ناجی اصفهان برای خلاصی از آلودگی خواهد بود

باز هم باران ناجی اصفهان برای خلاصی از آلودگی خواهد بود
کد خبر : 1721588
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با عبور امواج ناپایدار از غرب استان تا روز چهارشنبه، بارش‌های پاییزی و کاهش تدریجی آلاینده‌ها رقم می‌خورد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی از بعدازظهر امروز تا روز چهارشنبه با گذر این امواج در مناطق غرب، جنوب و مرکزی استان شاهد کاهش تدریجی آلاینده‌ها و وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده خواهیم بود و بر همین مبنا آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها طی روزهای آینده حضوری برقرار است.

وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های آموزشی طی هفته گذشته گفت: با اجرای این محدودیت‌ها و اقدامات مشترک دانشگاه علوم پزشکی و آموزش‌وپرورش زنجیره ابتلای آنفلوآنزا تا حدی کنترل شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: شیوه‌نامه مراقبت و کنترل آنفلوآنزا و بیماری‌های حاد تنفسی که از سوی وزارت بهداشت تدوین و به اداره‌کل آموزش‌وپرورش ابلاغ شده، مدیران مدارس را موظف می‌کند کمیته سلامت مدرسه را فعال کرده و با هماهنگی مرکز بهداشت نسبت به اجرای طرح‌های بهداشتی و اعمال محدودیت در کلاس‌ها و مدارسی که بنا بر شیوه‌نامه آمار ابتلاء در آن‌ها روند افزایشی دارد اقدام کنند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی اظهار داشت با نظارت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، فعالیت واحدهای صنعتی، کارگاهی، معدنی و واحدهای آجر که آلایندگی بالاتری دارند بر اساس برنامه زمان‌بندی محدود یا متوقف می‌شود.

شیشه فروش ابراز کرد: با توجه به شرایط آلودگی، محدودیت‌های ترافیکی مرتبط با طرح زوج‌وفرد نیز همچنان در شهر اصفهان برقرار است.

وی افزود: همه صنایع، واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی موظف شده‌اند از خودروهای سالم و استاندارد برای حمل بار و جابه‌جایی کارکنان استفاده کنند و در اسرع وقت از تردد ناوگان فرسوده جلوگیری کرده و نسبت به نوسازی، رفع نقص سرویس تردد پرسنل و استانداردسازی ناوگان حمل‌ونقل بار با هدف کاهش انتشار آلاینده‌ها اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی