استاندار فارس در این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و عاطفی میان دو ملت، بر ضرورت توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های فرهنگ، گردشگری، آموزش و اقتصاد تأکید کرد.

حسینعلی امیری، اقبال لاهوری را «میراث مشترک ایران و پاکستان» دانست و گفت: احترام و جایگاهی که اقبال در ادبیات فارسی و در میان فارسی‌زبانان ایران دارد شایسته توجه است.

وی با اشاره به پیشینه طولانی روابط دو ملت اظهار کرد: مردم فارس علاقه زیادی به سفر به لاهور و پاکستان دارند و این علاقه ریشه در مشترکات دینی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی دارد؛ بر همین مبنا پیوند خواهرخواندگی شیراز و لاهور می تواند در دستور کار قرار گیرد.

وی به حضور خاندان‌های مهاجر شیرازی در پاکستان از جمله خانواده‌های قوام و ایجی اشاره کرد و گفت: این خانواده‌ها همچنان در پاکستان شناخته‌شده‌اند و کماکان نیز در عرصه های مختلف اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند.

امیری با یادآوری علاقه مردم پاکستان به زبان و ادبیات فارسی و بزرگانی همچون سعدی و حافظ شیرازی افزود: عرفی شیرازی از سرآمدان شعر سبک هندی در قرن نهم نیز در لاهور زیسته و مردم پاکستان با آثار او مأنوس هستند.

استاندار فارس با اشاره به جایگاه زبان فارسی در پاکستان بیان کرد: پاکستان تنها کشوری است که ایران در سال ۱۳۴۹ تفاهم‌نامه رسمی برای تحقیق در زبان فارسی با آن امضا کرده و علاقه مردم پاکستان به حافظ و سعدی و حضور زبان فارسی در نظام آموزشی این کشور، ظرفیت مهمی برای تعمیق روابط فرهنگی بین ایران و پاکستان است.

امیری با اشاره به اراده جدی دو کشور برای گسترش مناسبات اقتصادی گفت: همکاری‌های اقتصادی و مرزی میان ایران و پاکستان به‌صورت مستمر در جریان است و تقریباً هر هفته هیئتی از دو طرف برای پیگیری این همکاری‌ها دیدار می‌کنند.

استاندار فارس در ادامه ظرفیت‌های گسترده استان را تشریح کرد و گفت: فارس با ۳۷ شهرستان، ۹۷ بخش، ۱۲۷ شهر و ۷ فرودگاه—که سه فرودگاه آن بین‌المللی است__ و از سویی محل تلاقی سه تمدن هخامنشی، ساسانی و اسلامی است.

وی گردشگری را اصلی‌ترین محور توسعه استان دانست که در حوزه‌های گردشگری مذهبی، طبیعی، تاریخی، فرهنگی و درمانی قابلیت تثبیت فارس را به عنوان قطب گردشگری در سطح کشور و منطقه دارد.

امیری افزود: در ایام اربعین بسیاری از زائران پاکستانی از مسیر شیراز عبور می‌کنند و این ظرفیت می‌تواند به توسعه گردشگری مذهبی کمک کند.

استاندار فارس با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی شیراز گفت: این شهر در دوره‌های مختلف تاریخی یکی از مراکز مهم علوم عقلی و اندیشه‌ورزی بوده و حضور شخصیت‌هایی چون قاضی بیضاوی و ملاصدرا نشان‌دهنده جایگاه ویژه شیراز در حوزه فلسفه و علوم عقلی است.

وی افزود: شیراز از گذشته به‌عنوان دارالعلم شناخته می‌شده و امروز نیز با برخورداری از دانشگاه شیراز به‌عنوان یکی از مراکز معتبر علمی کشور، این جایگاه را حفظ کرده است.

امیری همچنین به طرح ایجاد ایرلاین نوروزی مشترک میان کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد با استقبال شماری از کشورها مواجه شده و پاکستان نیز می تواند پیوستن به آن را با محوریت وزارت فرهنگ و میراث ملی بررسی کند.

استاندار فارس با اشاره به اختیارات گسترده استانداران در دولت چهاردهم اعلام کرد: در حوزه میراث فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی هیچ محدودیتی برای امضای تفاهم‌نامه با پاکستان وجود ندارد و استان فارس آمادگی دارد همکاری‌ها را در تمامی زمینه‌های مشترک گسترش دهد.

وی در پایان با قدردانی از ملت و دولت پاکستان به‌ویژه برای همراهی و حمایت در جنگ دوازده‌روزه ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور با تکیه بر همکاری‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی بیش از گذشته توسعه یابد.

اورنگ‌زیب‌خان کهیچی، وزیر فرهنگ و میراث ملی پاکستان، نیز در این دیدار با قدردانی از میزبانی استان فارس، حضور در شیراز را فرصتی ارزشمند برای تقویت‌همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور ایران و پاکستان دانست و از دعوت رسمی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ایران برای حضور در پاکستان خبر داد که به منظور تعمیق همکاری‌های فرهنگی برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر برای نخستین‌بار در شیراز گفت: پاکستان با سه فیلم در این دوره حضور دارد و امیدوار است این رویداد زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های مشترک فرهنگی و هنری میان دو کشور باشد.

هر فرد علاقه‌مند به شناخت تاریخ ایران باید ابتدا شیراز را بشناسد

وزیر فرهنگ و میراث ملی پاکستان نیز از پیشنهاد خواهدخواندگی شیراز و لاهور استقبال و ابراز امیدواری کرد: آثار ارائه‌شده از پاکستان مورد توجه مردم ایران قرار گیرد و ارتباط انسانی میان دو ملت، که در حوزه گردشگری مذهبی نیز نمود یافته، در سطحی گسترده‌تر تقویت شود.

اورنگ‌زیب‌خان کهیچی با اشاره به جایگاه زبان فارسی در پاکستان گفت: در دانشگاه‌های مهم این کشور، رشته ادبیات فارسی وجود دارد و برنامه‌های علمی متعددی در این حوزه اجرا می‌شود.

وزیر فرهنگ پاکستان اطلاعات ارائه‌شده درباره ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی فارس را بسیار ارزشمند دانست و گفت: هر فرد علاقه‌مند به شناخت تاریخ ایران باید ابتدا شیراز را بشناسد.

وزیر فرهنگ و میراث ملی پاکستان با اشاره به مطالعات تاریخی خود افزود: شیراز در دوره‌های مختلف جایگاهی محوری در تاریخ ایران داشته و امروز نیز می‌تواند نقش مهمی در گسترش همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور ایفا کند.

او با تأکید بر روحیه مدارا و مهمان‌نوازی مردم شیراز ادامه داد: هدف ما بهره‌مندی بیشتر مردم و نخبگان دو کشور از ظرفیت‌های یکدیگر است و طی ۴ ماه گذشته نیز با امضای سند همکاری فرهنگی، روند فعالیت‌های مشترک آغاز شده است.

وی همچنین به دیدارهای اخیر خود با سفیر ایران در اسلام‌آباد اشاره کرد و این گفت‌وگوها را زمینه‌ساز تقویت ارتباطات فرهنگی دانست و تأکید کرد: روابط ایران و پاکستان ریشه‌دار و عمیق است و در حوزه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی نمود دارد.

اورنگ‌زیب‌خان کهیچی با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو ملت گفت: روابط ایران و پاکستان بر پایه اشتراکات عمیق شکل گرفته و امروز نیز ظرفیت آن را دارد که در حوزه‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی گسترش یابد.

وی تأکید کرد: پیروزی اخیر ایران در جنگ ۱۲ روزه برای پاکستان و جهان اسلام اهمیت ویژه‌ای داشت و مردم و دولت پاکستان همواره در کنار مردم ایران هستند.

