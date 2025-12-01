خبرگزاری کار ایران
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال صعود است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت۱۲ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان و هر دلار ۱۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۷ هزار تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

 

