قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان و هر دلار ۱۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۷ هزار تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/