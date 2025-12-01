آغاز عملیات اجرایی پست GIS شهید آرمان میزبان

به گزارش ایلنا از رشت، عادل سلیمانی در جمع اصحاب رسانه‌های خبری استان گیلان در محل پست ۶۳.۲۰ کیلوولت شهید آرمان میزبان گفت: این پست با تکنولوژی GIS دارای ۲ ترانس ۶۰ مگاولت آمپر می‌باشد که با به مدار آمدن آن، ظرفیت شبکه فوق توزیع استان به میزان ۱۲۰ مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به تامین برق مطمئن و پایدار مناطق اطراف این پست گفت: این پست در تامین برق و بهبود کیفیت برق تحویلی مناطق سرچشمه، چمران، فلسطین، آج بیشه، بلوار شهدا، بلوار شریعتی، پل عراق و بخش های دیگری از مناطق میانی و جنوبی شهر رشت نقش حیاتی خواهد داشت.

سلیمانی در خصوص ویژگی شاخص پست گفت: با توجه به اینکه تامین زمین با متراژ بالا در مرکز شهر رشت امکان‌پذیر نبوده و حتی در صورت تامین زمین، هزینه‌های بالایی دارد، تصمیم گرفته‌شد این پست با تکنولوژی روز GIS عملیاتی و اجرایی شود.

وی افزود: اجرای چنین پروژه‌ای با تکنولوژی پست‌های معمولی نیاز به زمینی در حدود ۵۰۰۰ متر مربع داشت که با استفاده از فناوری روز GIS، متراژ زمین به ۱۸۰۰ متر مربع کاهش یافت. در واقع حداقل ۳۰۰۰ مترمربع در زمین مورد نیاز جهت احداث پست صرفه‌جویی شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان دیگر مشخصه استراتژیک پست را قابلیت توسعه پست عنوان کرد و تصریح کرد: برای این پست قابلیت توسعه برای افزودن یک دستگاه ترانسفورماتور ۶۰ مگاولت آمپر در فاز بعدی دیده شده است که با افزودن این ترانس، این پست بزرگترین پروژه فوق توزیع استان خواهد بود.

سلیمانی با بیان اینکه این پروژه ویژگی خاص دیگری نیز دارد، خاطرنشان کرد: احداث چنین پستی بطور معمول در بازه زمانی دو سال نیم عملیاتی می‌شود که با تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، احداث این پست ظرف یک سال به اتمام رسیده و در مدار قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه برای این پروژه نزدیک به یک همت سرمایه‌گذاری خواهد شد، افزود: با بهره‌برداری از این پروژه ضمن بهبود کیفیت برق تحویلی به مشترکین منطقه، امکان تامین برق ۶۰ هزار مشترک فراهم خواهد شد.

شایان ذکر است این پست با هدف ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ شهادت و ایثار و به پاس تجلیل از رشادت و ایثارگری شهید آرمان میزبان از نیروهای خدوم و ارزشی نیروی انتظامی استان که در حین انجام ماموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمد، به نام وی نامگذاری و مزین شد.

