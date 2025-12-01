به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز دوشنبه دهم آذر ماه در جلسه کمیسیون ماده ۲۱، به واگذاری اراضی ملی و دولتی برای ایجاد واحدهای تولیدی، رفاهی و نیروگاه خورشیدی اشاره کرد و اظهار داشت: ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به اهمیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر رفع ناترازی به ایجاد سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار کمک می‌کند، افزود: در جلسه امروز جمعا ۹ مگاوات در قالب ۵ ساختگاه برای استان تصویب شده و ۱۱ پروژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی تصویب شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه دبیرخانه باید گزارشی از واگذاری‌ها و موافقت اصولی‌ها واگذارشده سال‌های گذشته را ارایه بدهد که آیا منجر به اتقاق خاصی برای استان شده است، تصریح کرد چنانچه دستگاهی موافقت اصولی صادر کرده بایستی خروجی کار را از سرمایه گذار بگیرند و به دبیرخانه گزارش دهد.

مجیدی با اشاره به اینکه از ۹ ساختگاهی که برای استان تصویب شده فقط برای ۳ ساختگاه اعلام آمادگی شده است، ادامه داد: یک اطلاع‌رسانی عمومی از ظرفیت سرمایه‌گذارهای بخش خصوصی برای ایجاد ساختگاه‌های انرژی خورشیدی استفاده شود.

وی بر نظارت و ارایه گزارش در کمیسیون ماده ۲۱ تاکید کرد و افزود: باید نظارت دقیق از این میزان اجرای ساختگاه‌های مصوب شده را به عمل آورد که آیا منجر به ایجاد تحول در استان خواهد شد؟

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: برخی افراد صرفا دنبال مجوز گرفتن هستند و ممکن است به نتیجه عملیاتی نرسد بنابراین باید چاره اندیشی شود که این پروژه‌ها منتج به نتیجه شود.

انتهای پیام/