معاون اقتصادی استاندار قزوین:
حل چالشهای استان بدون اتکای واقعی به دانشگاه و فناوری ممکن نیست
معاون اقتصادی استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تحول در ارتباط صنعت و دانشگاه، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند نگاه فناورانه و پژوهشمحور برای حل مسائل اساسی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفیخانی در مراسم افتتاحیه برنامههای هفته پژوهش و فناوری با تأکید بر ضرورت تحول در ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند نگاه فناورانه و پژوهشمحور برای حل مسائل اساسی است.
وی با اشاره به اینکه چالشهای متعددی از جمله بحران آب و الزامات دیپلماسی اقتصادی پیشروی استان و کشور قرار دارد، اضافه کرد: صنعت ما بدون اتکای واقعی به دانش، پژوهش و فناوری نمیتواند مسیر توسعه را طی کند. به همین دلیل نقش اساتید، پژوهشگران و جامعه علمی بهمراتب سنگینتر از گذشته شده است.
صفیخانی افزود: طی چهار تا پنج سال گذشته بارها بر ضرورت پیوند میان صنعت و دانشگاه تأکید شده، اما خروجیها همچنان با انتظارات فاصله دارد و زمان یک بازنگری جدی فرا رسیده است.
معاون اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان گفت: اقتصاد قزوین باید به سمت مدل دانشمحور، فناورمحور و صادراتگرا حرکت کند و این امر تنها با همافزایی جامعه علمی و بخش تولید امکانپذیر است.
وی با درخواست از پژوهشگران و اساتید برای ورود فعالانه به حل مسائل، تصریح کرد: نباید منتظر یک فرد یا یک دستگاه برای رفع مشکلات بود. خود جامعه علمی باید مسائل را شناسایی کرده و از طریق روشهای علمی، راهحلهای عملی ارائه دهد.
صفیخانی در ادامه بر چند محور کلیدی ازجمله: حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان، بهویژه در حوزه تجاریسازی و ورود به بازار، کمک به شرکتها برای شناسایی مدلهای تأمین منابع و جلوگیری از توقف طرحها در مرحله تحقیق، تقویت پیوند واقعی صنعت با محصولات و خدمات فناورانه دانشگاهها، کاهش بروکراسی و موانع اداری و مالی برای فعالیتهای فناورانه تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکتهای فناور به دلیل ضعف در مدلهای مالی یا فاصله از بازار، محصولات خود را به مرحله تولید واقعی نمیرسانند و همین موضوع ضرورت حمایت هدفمند را برجسته میکند.
معاون اقتصادی استاندار در پایان با قدردانی از تلاش دانشگاهیان و برگزارکنندگان برنامههای هفته پژوهش گفت: امیدواریم با همکاری نزدیکتر دانشگاه، صنعت و دستگاههای اجرایی، مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان در استان قزوین با سرعت بیشتری دنبال شود.