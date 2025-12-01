هشدار نارنجی در مازندران؛
باران و کاهش دما در راه است
هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی از ورود سامانه بارشی و وقوع بارشهای شدید، وزش باد و کاهش محسوس دما در استان طی روزهای میانی هفته خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، فعالیت سامانه از اوایل وقت چهارشنبه ۱۲ آذر تا صبح پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و موجب بارش باران (گاهی رگبار و رعدوبرق)، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش محسوس دما و در مناطق کوهستانی بارش برف خواهد شد.
همچنین کاهش دما در مناطق ساحلی و جلگهای بین ۴ تا ۶ درجه و در ارتفاعات بین ۷ تا ۱۰ درجه پیشبینیشده است و کل استان مازندران بهویژه مناطق ساحلی تا میانبند تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.
آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانهها، خسارت به سازههای کم مقاوم، وقوع صاعقه و کاهش دید افقی و اختلال در تردد و رانش زمین در جادههای کوهستانی از مخاطرات احتمالی است.
هواشناسی مازندران از شهروندان خواست که نسبت به پاکسازی کانالهای هدایت آب اقدام و از اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
همچنین سازههای کم مقاوم را محکم سازی و از فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی پرهیز کنند.
در این اطلاعیه آمده هنگام تردد در جادههای کوهستانی احتیاط داشته باشند و کشاورزان، دامداران و باغداران نیز تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.