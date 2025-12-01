باران و کاهش دما در راه است

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، فعالیت سامانه از اوایل وقت چهارشنبه ۱۲ آذر تا صبح پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و موجب بارش باران (گاهی رگبار و رعدوبرق)، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش محسوس دما و در مناطق کوهستانی بارش برف خواهد شد.

همچنین کاهش دما در مناطق ساحلی و جلگه‌ای بین ۴ تا ۶ درجه و در ارتفاعات بین ۷ تا ۱۰ درجه پیش‌بینی‌شده است و کل استان مازندران به‌ویژه مناطق ساحلی تا میان‌بند تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، خسارت به سازه‌های کم مقاوم، وقوع صاعقه و کاهش دید افقی و اختلال در تردد و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی از مخاطرات احتمالی است.

هواشناسی مازندران از شهروندان خواست که نسبت به پاک‌سازی کانال‌های هدایت آب اقدام و از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین سازه‌های کم مقاوم را محکم سازی و از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی پرهیز کنند.

در این اطلاعیه آمده هنگام تردد در جاده‌های کوهستانی احتیاط داشته باشند و کشاورزان، دامداران و باغداران نیز تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

