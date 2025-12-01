استاندار گیلان در پیامی به مناسبت روز مجلس:
همکاری سازنده نمایندگان گیلان با مجموعه اجرایی گامی مهم برای عدالت و توسعه در استان
استاندار گیلان به مناسبت روز مجلس پیامی منتشر کرد و یادآور نقش بیبدیل خانه ملت در صیانت از آرمانهای مردم، تقویت مردمسالاری و تعالی کشور شد.
به گزارش ایلنا از رشت،استاندار گیلان در پیامی به مناسبت روز مجلس، ضمن گرامیداشت یاد شهید آیتالله مدرس(ره)، نقش نمایندگان مردم را در پیشبرد عدالت و توسعه کشور اساسی دانست و تأکید کرد: همکاری مؤثر مجمع نمایندگان گیلان با مجموعه اجرایی استان، زمینهساز حل مسائل و تحقق پروژههای اولویتدار گیلان شده است.
متن پیام دکتر هادی حق شناس نماینده عالی دولت در گیلان به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
دهم آذرماه، سالروز شهادت آیتالله سید حسن مدرس(ره) و روز مجلس، یادآور نقش بیبدیل خانه ملت در صیانت از آرمانهای مردم، تقویت مردمسالاری و تعالی کشور است. این روز فرصتی است برای پاسداشت مجاهدت مجتهدی نستوه که آزادیخواهی، شجاعت و دفاع از حقطلبی را در تاریخ ایران ماندگار کرد.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به عنوان امین و زبان گویای ملت، مسئولیتی خطیر در قانونگذاری، نظارت و پیگیری مسائل کشور و استانها برعهده دارند؛ نقشی که ثمره آن، توسعه و عدالت در جایجای ایران اسلامی است.
در گیلان نیز همراهی و همکاری سازنده مجمع نمایندگان محترم استان با مجموعه اجرایی، زمینهساز تسریع در حل مسائل، رفع موانع توسعه و پیشبرد پروژههای اولویتدار شده است. این همافزایی ارزشمند، ظرفیت بزرگی برای تحقق اهداف توسعهای و خدمترسانی مؤثرتر به مردم شریف استان محسوب میشود.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز مجلس، یاد و راه آیتالله مدرس(ره) را ارج نهاده و از تلاشهای خالصانه و دغدغهمند نمایندگان معزز مردم در مجلس شورای اسلامی صمیمانه قدردانی میکنم.
امید است با استمرار همدلی و همکاری، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر گیلان سربلند و عزیز باشیم.
هادی حقشناس
استاندار گیلان