خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون  منابع  طبیعی استان خبرداد:

گلستان در آماده‌باش کامل برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی

گلستان در آماده‌باش کامل برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی
کد خبر : 1721484
لینک کوتاه کپی شد.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه و منابع انسانی منابع طبیعی گلستان گفت: وضعیت آماده‌باش کامل برای پیشگیری و مقابله با حریق از امروز در جنگل  توسکستان برقرار شده است. با توجه به وضعیت آماده‌باش، تمامی مرخصی‌ها و مأموریت‌های درون‌سازمانی تا اطلاع ثانوی لغو می‌باشد.

 گزارش ایلنای گلستان، رضا احمدی گفت: با توجه به افزایش دما، وزش بادهای گرم، و خشکیدگی پوشش گیاهی در اغلب مناطق جنگلی و مرتعی استان، وضعیت آماده‌باش کامل برای پیشگیری و مقابله با حریق از امروز برقرار شده است. 

وی با اعلام این موضوع گفت: جنگل‌ها و مراتع استان، امروز بیش از هر زمان دیگری به همراهی و دقت مردم عزیز نیاز دارد. کوچک‌ترین بی‌احتیاطی، مانند رها کردن آتش، ته‌سیگار، یا استفاده نادرست از وسایل گرمایشی و پخت‌وپز، می‌تواند به آتش‌سوزی گسترده و غیرقابل‌جبران تبدیل شود. از شهروندان درخواست می‌کنیم در این روزهای پرخطر، از روشن‌کردن هرگونه آتش در جنگل‌ها، مراتع، تفرجگاه‌ها و حاشیه جاده‌ها خودداری کنند. 

احمدی افزود: تمام یگان‌های حفاظت منابع طبیعی، دهیاری‌ها، نیروهای مردمی، تشکل‌ها و گروه‌های تخصصی در آماده‌باش کامل هستند. اما موفقیت ما در کنترل حریق، بدون همکاری مردم امکان‌پذیر نیست. مشاهده هرگونه دود یا آتش را بلافاصله از طریق شماره‌های امدادی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهید. 

معاون برنامه‌ریزی، توسعه و منابع انسانی تأکید کرد: جنگل‌های هیرکانی میراث ارزشمند ملی و جهانی ما هستند. حفظ آن‌ها وظیفه‌ای همگانی است و از همه مردم عزیز درخواست می‌کنیم با دقت، مسئولیت‌پذیری و همراهی، اجازه ندهند نعمت‌های طبیعی این سرزمین دچار خسارت شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی