معاون منابع طبیعی استان خبرداد:
گلستان در آمادهباش کامل برای مقابله با آتشسوزیهای جنگلی
معاون برنامهریزی، توسعه و منابع انسانی منابع طبیعی گلستان گفت: وضعیت آمادهباش کامل برای پیشگیری و مقابله با حریق از امروز در جنگل توسکستان برقرار شده است. با توجه به وضعیت آمادهباش، تمامی مرخصیها و مأموریتهای درونسازمانی تا اطلاع ثانوی لغو میباشد.
گزارش ایلنای گلستان، رضا احمدی گفت: با توجه به افزایش دما، وزش بادهای گرم، و خشکیدگی پوشش گیاهی در اغلب مناطق جنگلی و مرتعی استان، وضعیت آمادهباش کامل برای پیشگیری و مقابله با حریق از امروز برقرار شده است.
وی با اعلام این موضوع گفت: جنگلها و مراتع استان، امروز بیش از هر زمان دیگری به همراهی و دقت مردم عزیز نیاز دارد. کوچکترین بیاحتیاطی، مانند رها کردن آتش، تهسیگار، یا استفاده نادرست از وسایل گرمایشی و پختوپز، میتواند به آتشسوزی گسترده و غیرقابلجبران تبدیل شود. از شهروندان درخواست میکنیم در این روزهای پرخطر، از روشنکردن هرگونه آتش در جنگلها، مراتع، تفرجگاهها و حاشیه جادهها خودداری کنند.
احمدی افزود: تمام یگانهای حفاظت منابع طبیعی، دهیاریها، نیروهای مردمی، تشکلها و گروههای تخصصی در آمادهباش کامل هستند. اما موفقیت ما در کنترل حریق، بدون همکاری مردم امکانپذیر نیست. مشاهده هرگونه دود یا آتش را بلافاصله از طریق شمارههای امدادی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهید.
معاون برنامهریزی، توسعه و منابع انسانی تأکید کرد: جنگلهای هیرکانی میراث ارزشمند ملی و جهانی ما هستند. حفظ آنها وظیفهای همگانی است و از همه مردم عزیز درخواست میکنیم با دقت، مسئولیتپذیری و همراهی، اجازه ندهند نعمتهای طبیعی این سرزمین دچار خسارت شود.