در تماس با ایلنا عنوان شد؛
اعتراض کارگران خدماتی شهرک صنعتی شوش به تأخیر در پرداخت حقوق و نبود قرارداد رسمی
جمعی از کارگران خدماتی شاغل در شهرک صنعتی شوش نسبت به پرداخت نشدن حقوق و مزایا، محرومیت از حق اولاد و نبود قرارداد رسمی کاری، ابراز نگرانی و اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، جمعی از کارگران خدماتی شاغل در شهرک صنعتی شوش طی روزهای اخیر با ابراز نارضایتی از وضعیت پرداخت حقوق و مزایا، نسبت به تعویقهای طولانیمدت و نبود قراردادهای رسمی اعتراض کردند.
یکی از این کارگران امروز در تماس با خبرنگار ایلنا، گفت: محرومیت از حق اولاد، تأخیر در دریافت حقوق و عدم رسیدگی به مطالبات قانونی، مشکلات معیشتی جدی برای خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
وی افزود: استمرار این وضعیت سبب افزایش فشار روانی و نارضایتی در میان نیروهای خدماتی شده و آنها خواستار اقدام فوری مسئولان برای رفع این مشکلات هستند.
تا لحظه انتشار این خبر، واکنشی رسمی از سوی مدیریت شهرک صنعتی شوش درباره این اعتراضها اعلام نشده است. کارگران نیز اعلام کردهاند در صورت ادامه این شرایط، پیگیریهای صنفی و قانونی خود را با جدیت دنبال خواهند کرد.