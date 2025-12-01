خیابان چای در لاهیجان نامگذاری شد/ پاسداشت هویت تاریخی شهر

به گزارش ایلنا از رشت، در مراسمی با حضور نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان چای کشور، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرماندار، جانشین فرماندهی سپاه، شهردار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان، تعدادی از چایکاران و فعالان رسانه ای، خیابان حدفاصل میدان کاشف السلطنه تا بام سبز و باغ‌های چای بنام خیابان چای نامگذاری شد.

شهردار لاهیجان در آیین نامگذاری خیابان چای با اشاره به سابقه این شهر در صنعت چای کشور گفت: با توجه به پلاک کوبی لاهیجان بعنوان پایتخت چای ایران در دوره ششم شورای اسلامی شهر، نامگذاری این خیابان نیز باهدف پاسداشت هویت تاریخی این شهر انجام شد.

رضا زنده دل با اشاره به اینکه پیش از این نیز، میدان ورودی شهر لاهیجان به نام میدان چای نامگذاری شد افزود: چای بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ، فرهنگ و اقتصاد لاهیجان است.

پس از پایان این مراسم حاضران باحضور در مزار کاشف السلطنه به مقام والای پدر چای ایران احترام کردند.

