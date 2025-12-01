اعتراض کارگران قند خاورمیانه شوش وارد روز سوم شد

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام کارگران، استمرار این تجمع اعتراضی در حالی صورت می‌گیرد که هیأت‌مدیره شرکت نیز بر نقش مؤثر آنان در ثبت رکورد جدید تولید تأکید کرده است.

این کارگران به خبرنگار ایلنا گفتند: با وجود فشار کاری بالا و شرایط اقتصادی دشوار، تأمین هزینه‌های زندگی برای بسیاری از خانواده‌ها به چالشی جدی تبدیل شده و «سفره‌هایشان کوچک‌تر از گذشته» شده است.

کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش مهم‌ترین مطالبات خود را شامل تشکیل شوراهای کارگری، اجرای اصولی طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت جمعه‌کاری براساس استعلام اداره کار، پرداخت حق غذا، مشارکت در سود شرکت، رعایت کامل حقوق و مزایای قانونی و نیز جذب کارگران فصلی عنوان کردند.

آنها می‌گویند: پیگیری این مطالبات با توجه به شرایط کاری و سرمای هوا با جدیت ادامه دارد و امیدوارند مسئولان شهرستانی و استانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند.

