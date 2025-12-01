خبرگزاری کار ایران
مدیر ستاد دیه لرستان:

در حال حاضر ۳۵۰ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان نگهداری می‌شوند

در حال حاضر ۳۵۰ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان نگهداری می‌شوند
کد خبر : 1721400
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر ستاد دیه لرستان گفت: در حال حاضر ۳۵۰ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان نگهداری می‌شوند.

به گزارش ایلنا، توکل شاکرمی روز دوشنبه دهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ۱۲ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت هفته بسیج با تلاش ستاد دیه و مشارکت خیران از بند رهایی یافتند. 

وی افزود: مجموع بدهی این افراد بالغ بر پنج میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های ستاد دیه و همکاری دستگاه قضایی، تعیین تکلیف و امکان بازگشت دوباره آنان به جامعه فراهم شد. 

مدیر ستاد دیه لرستان با تشریح نحوه تامین این بدهی افزود: سه میلیارد تومان از طریق اعسار و تقسیط، یک میلیارد تومان با گذشت خیرخواهانه شکات و یک میلیارد تومان نیز از محل پرداخت‌های بلاعوض ستاد دیه تامین شده است. 

شاکرمی ادامه داد: در حال حاضر ۳۵۰ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان نگهداری می‌شوند که از این تعداد ۱۲۰ نفر واجد شرایط دریافت کمک از ستاد دیه هستند. 

 وی گفت: این مددجویان شامل ۱۰۰ مرد و ۲۰ زن هستند که امیدواریم با همکاری خیران نیک‌اندیش زمینه آزادی آنان نیز فراهم شود. 

مدیر ستاد دیه لرستان با قدردانی از مشارکت مردمی در طرح‌های آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: آزادی این افراد علاوه بر بازگرداندن آرامش به خانواده‌هایشان، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت سالم آنان به چرخه زندگی دارد. 

وی تاکید کرد: ستاد دیه لرستان همچنان با جدیت پیگیر آزادسازی دیگر زندانیان واجد شرایط است و از همه خیران دعوت می‌کند با مشارکت در این امر انسان‌دوستانه، زمینه رهایی هر چه بیشتر زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم کنند.

