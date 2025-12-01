ترافیک پرحجم در محورهای مازندران / انسداد محور کندوان

سرهنگ هادی عبادی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در تشریح آخرین وضعیت ترافیک و شرایط جوی محورهای ارتباطی استان اظهار داشت: ترافیک در بزرگراه‌های مازندران پرحجم گزارش‌ شده است.

وی بابیان اینکه محور کندوان به دلیل شرایط موجود مسدود شده است، افزود: محورهای هراز و سوادکوه نیز در هر دو مسیر به‌صورت مقطعی با ترافیک سنگین مواجه هستند.

رئیس پلیس‌راه مازندران همچنین وضعیت جوی استان را ابری و آفتابی اعلام کرد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب‌زدگی، سفرهای خود را مدیریت کنند.

سرهنگ عبادی خاطرنشان کرد: مرکز کنترل ترافیک پلیس‌راه استان با شماره‌های ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۲۰ به‌طور شبانه‌روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

وی در پایان توصیه کرد: هم‌وطنان پیش از سفر به مازندران از طریق سامانه ۱۴۱ یا رسانه‌های رسمی از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و در صورت امکان، زمان سفر خود را مدیریت کنند تا با ترافیک کمتری مواجه شوند.

انتهای پیام/