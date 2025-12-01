سایه سنگین هوای آلوده بر روی شهرهای آذربایجان غربی/مهاباد بسیار ناسالم، ارومیه و بوکان ناسالم

به گزارش ایلنا، سعید موسوی بااشاره به پایش کیفیت هوای شهرهای استان گفت:شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در شهرستان بوکان، ۱۵۹ ناسالم و شاخص ۲۴ ساعته نیز ۱۸۴ و ناسالم است.

وی افزود: شاخص لحظه‌ای برای ارومیه ۱۳۶ و ناسالم برای گروههای حساس و شاخص ۲۴ ساعته نیز ۱۸۹ و ناسالم گزارش شده است.

موسوی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا بر اساس پایش ساعت ۹ صبح امروز در خوی ۹۵ و قابل قبول است که این شاخص در ۲۴ ساعته عدد ۱۱۶ و ناسالم برای گروههای حساس را نشان می‌دهد.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان، حفظ کیفیت هوا را از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های مسئول عنوان کرد و گفت: کنترل صنایع آلاینده، ارتقای فناوری‌های تولیدی و توسعه انرژی‌های پاک از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌روست.

وی خاطر نشان کرد: براساس اعلام هواشناسی با ورود سامانه بارشی به استان از غلظت آلاینده‌های جوی کاسته خواهد شد.

موسوی خاطر نشان کرد: تا بهبود کیفیت هوا بیماران قلبی، تنفسی و سالمندان از تردد غیر ضروری اجتناب کنند.

