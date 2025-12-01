جاده چالوس برای اجرای عملیات عمرانی مسدود شد

به گزارش ایلنا، علی صادقی روز دوشنبه اظهار کرد: محور چالوس - کرج و آزاد راه تهران - شمال به دلیل انجام عملیات کارگاهی تا ساعت ۱۹ امروز مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر تردد در محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر عادی و روان است و از نظر شرایط جوی نیز هیچ پدیده خاصی گزارش نشد.

سرپرست مرکز مدیریت راه های مازندران با بیان این که، انسداد موقتی محور کندوان و آزادراه تهران - شمال تا ۱۹ آذرماه ادامه دارد، گفت: در این مدت تردد تنها برای ساکنان بومی کندوان امکان‌پذیر خواهد بود.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره های ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.

انتهای پیام/