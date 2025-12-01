مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان:
زمینلرزه ۴.۴ ریشتری فین و قلعهقاضی خسارتی نداشت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۴.۴ در محدوده فین و قلعهقاضی خبر داد و اعلام کرد: این زمینلرزه هیچگونه خسارت جانی و مالی به دنبال نداشته است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، این زمینلرزه ساعت ۰۷:۵۶:۲۰ روز ۱۰ آذر ۱۴۰۴ در محدوده فین و قلعهقاضی از توابع استان هرمزگان رخ داد.
مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه، هماهنگیهای لازم با دهیاریها، بخشداریها و نیروهای امدادی انجام شد، افزود: در پی بررسیهای میدانی صورتگرفته، خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی و مالی گزارش نشده و شرایط در منطقه کاملاً عادی است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تأکید کرد: تیمهای ارزیاب و دستگاههای مسئول همچنان در وضعیت آمادهباش قرار دارند و در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.